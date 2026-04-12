Родился в Киеве, а стал "кошельком" Путина: кто такой Кирилл Дмитриев и что известно о нем

Отец соратника Путина живет в Украине

Кирилл Дмитриев – российский финансист, директор Российского фонда прямых инвестиций и один из ключевых финансистов Кремля и переговорщик России из США – имеет неожиданно тесную связь с Украиной. Он родился в Киеве, но сделал карьеру в российской властной системе.

Также в Украине живет его отец-ученый. "Телеграф" решил выяснить, что известно о Кирилле Дмитриеве.

Кто такой Дмитриев

Дмитриев – уроженец Киева, но свою карьеру строил далеко от Украины. Он 10 лет жил в США, учился в Стэнфорде и Гарварде, после чего вернулся в российскую систему и стал руководителем Российского фонда прямых инвестиций. Эта структура фактически работает как финансовый инструмент Кремля.

Кирилл Дмитриев. Фото: Getty Images

Сейчас он представитель Москвы в переговорах с американской стороной. К тому же пользуется доверием Путина.

Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, Кирилл Дмитриев и Ушаков 2 декабря 2025 года. Фото: Getty Images

Как он оказался на стороне Кремля

Несмотря на годы жизни в США, Дмитриев стал частью российских властей. Его жена, по данным журналистов, имеет близкие контакты с семьей Путина, в частности, является подругой дочери главы Кремля.

В начале 2000-х Дмитриев перебрался в Россию, где начал работу в компании IBS. Сначала занимал должность заместителя гендиректора, а затем возглавил направление управленческого консультирования. Уже с 2002 года перешел в фонд Delta Private Equity – там сначала отвечал за инвестиции, а позже стал директором и партнером.

Параллельно в середине 2000-х возглавлял Российскую ассоциацию прямого и венчурного инвестирования. За этот период присоединился к ряду заметных сделок на российском рынке, в частности, к продаже ДельтаБанка компании General Electric, передаче "ДельтаКредита" французской Société Générale.

Путин и Дмитриев в 2018 году. Фото: Getty Images

Сестра Дмитриева тайно приезжала в Украину

Сестра соратника Путина Наталья непублично посещала Украину во время полномасштабной войны. По данным журналистки Кэти Ливингстон, она приезжала в феврале 2025-го и провела в стране несколько дней с 8 по 12 число, буквально накануне переговоров между Россией и США в Саудовской Аравии.

Еще в начале вторжения в 2022 году Наталья вместе с матерью уехала в США, хотя раньше они пользовались украинскими документами. При этом в последние годы обе въезжали в Украину уже с американскими паспортами — как именно их получили и где проживают, остается открытым вопросом.

Цель ее поездки не раскрывается. В то же время есть предположение, что семья Дмитриевых может иметь более широкую сеть активов не только в России, но и в Украине и странах Европы.

