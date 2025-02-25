50 тысяч верующих, 3 гроба и измененные обряды: как хоронили бывшего Папу Римского Бенедикта XVI (фото)

Похороны прошлого Папы Римского происходили по-другому

Папа Римский Франциск, который недавно был госпитализирован в тяжелом состоянии, возглавляет католическую церковь с 2013 года. До него понтификом был Бенедикт XVI, который умер в возрасте 95 лет.

Бенедикт XVI руководил католической церковью с 2005 по 2013 годы. Он был первым понтификом из Германии за последние 5 веков. Папе нередко упрекали, что он жил в нацистской Германии и проходил военную службу в зенитном батальоне этой страны.

Бенедикт XVI обратился к вере уже после Второй мировой войны. Он стал одним из самых старых кардиналов в истории католической церкви: сошел на престол в 78 лет. В 2013 году Бенедикт XVI ушел в отставку из-за проблем со здоровьем. Тогда ему было 86 лет. Это стало первое добровольное отречение от престола за 6 веков. Так Бенедикт XVI поселился в бывшем женском монастыре Матери Церкви в Ватикане. Он вел там непубличную жизнь.

Бенедикт XVI, фото Getty Images

В 2023 году Бенедикт XVI умер, когда ему было 95. В католической церкви принято, что пока не избрали нового понтифика, то в последний путь его провожает камерарий Папы Римского. Однако, поскольку Бенедикт сложил полномочия гораздо раньше, это делал действующий Франциск. Он передвигался на инвалидном кресле из-за проблем с коленями.

Папа Римский был на похоронах Бенедикта XVI на инвалидном кресле, фото Getty Images

Похоронная месса проходила в Соборе Святого Петра. На площади у храма собралось более 50 тысяч человек. Во время богослужения верующие хлопали Бенедикту XVI, отдавая ему почет.

Проститься с Бенедиктом XVI пришло около 50 тысяч человек, фото Getty Images

Обычно после смерти главы католической церкви его кольцо с изображением Святого Петра уничтожают. Для каждого понтифика изготовляют новое кольцо. Однако в этот раз такого не было, поскольку кольцо Бенедикта XVI аннулировали еще в 2013 году, когда он отрекся от престола. В то же время впервые за 10 лет право носить белую одежду осталось только у одного человека — действующего Франциска.

Похороны Бенедикта XVI отличались от других, фото Getty Images

В первые 5 часов с понтификом простились более 40 тысяч человек. Среди них были король и королева Бельгии, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, президент Польши Анджей Дуда, канцлер Германии Олаф Шольц. Тело понтифика положили в кипарисовый гроб, а также там разместили письмо с его достижениями на престоле и монеты, появившиеся за его папства. После этого кипарисовый гроб положили еще в цинковый и деревянный, а затем разместили в склепе в Ватиканских гротах. Это крипта у Собора Святого Петра, где преимущественно и хоронят понтификов.

Бенедикт XVI похоронен в склепе возле Собора Святого Петра, фото Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал интересные факты о Папе Римском Франциске. Оказывается, что определенное время понтифик работал вышибалой и не только.