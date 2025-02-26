Переехал в Украину и здесь его убили: как погиб экс-депутат Госдумы Вороненков и где его похоронили

Мужчину убили в центре Киева 8 лет назад

Денис Вороненков – российский политик, бывший народный депутат и бизнесмен. В 2014 году мужчину обвинили в рейдерском захвате здания в центре Москвы. Вороненков переехал из России в Украину в 2016 году, а год спустя его убили в Киеве. Это было одно из самых громких преступлений в Украине, к которому имели отношение российские спецслужбы.

"Телеграф" расскажет больше о покойном политике, почему он переехал в Украину и где его похоронили.

Что известно о Денисе Вороненкове

Денис Вороненков учился в военном училище и военном университете Минобороны России. Также получил образование юриста, став кандидатом юридических наук. Мужчина проходил службу в Военной прокуратуре России, где сначала работал следователем, а впоследствии стал заместителем прокурора.

В 2000 году начал работать в аппарате фракции "Единство" в Государственной Думе. Тогда же стал фигурантом лоббистского скандала. Его задержали при получении взятки в размере 60 тысяч долларов при содействии в бизнесе. Позже дело закрыли.

Денис Вороненков работал в Госдуме России, фото из сети

После этого Вороненков работал на разных должностях в инстанциях страны-оккупанта:

советником генерального директора судебного департамента при Верховном Суде;

заместителем мэра города Нарьян-Мара;

работником Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков;

доцентом в юридическом институте.

Вороненков работал на разных должностях, фото из сети

В течение 5 лет Вороненков был депутатом Государственной думы VI созыва. Также он входил в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Являлся членом Коммунистической партии России. В 2013 году мужчину госпитализировали после драки с экс-сотрудником ФСБ Андреем Мурзиковым. Также предприниматель Анна Эткина обвиняла Вороненкова в организации убийства ее бизнес-партнера Андрея Бурлакова.

Вороненкова обвиняли в убийстве бизнесмена, фото из сети

В 2014 году после Революции Достоинства Вороненков сделал пропагандистское заявление. Он назвал события Евромайдана "трагедией братского народа", замалчивая, что Россия начала войну на Донбассе.

"Украина сегодня — это не только трагедия братского нам народа. Это урок всем нам! Вот что происходит с молодежью, которая целенаправленно на протяжении многих лет подвергается определенному воздействию. Через СМИ, фильмы, песни, школу, бытовое поведение окружающих.

Вороненков "переобулся" после переезда в Украину, фото из сети

Впоследствии против политика возбудили уголовное дело по рейдерскому захвату здания в центре Москвы. Речь шла об особняке на 1500 квадратных метров за 127 миллионов рублей.

Переезд в Украину и убийство

В 2016 году Вороненков был кандидатом в депутаты Госдумы 7-го созыва, но не прошел. Тогда вместе с семьей мужчина переехал в Украину. Здесь он отказался от российского и принял украинское гражданство. Экс-нардеп объяснил, что переехал из-за преследования ФСБ. Также он заявил, что не голосовал за ратификацию присоединения Крыма к России, а сами крымчане сделали такой выбор из-за денежных вознаграждений.

После такого заявления Вороненкова исключили из партии в России. А в суде постановили привлечь к ответственности мужчину по статьям "мошенничество" и "организация фальсификации единого государственного реестра юридических лиц".

Дениса Вороненкова заочно судили в России, фото из сети

В 2017 году Вороненкова убили, когда он выходил с охранником из гостиницы. Охранника также ранили, но он успел выстрелить в киллера, после чего тот умер в больнице. Сообщалось, что россиянин находился под охраной украинских спецслужб, не пользовался телефоном и тщательно скрывался. Так что, вероятно, кто-то выманил его на встречу.

Вороненкова убили, фото Big Kyiv

В Украине считали, что убийство экс-нардепа организовала Россия. В том числе и потому, что политик должен был дать показания, как Россия оккупировала Крым в 2014 году. Также он был свидетелем государственной измены президента-беглеца Виктора Януковича.

Вороненкова похоронили на Зверинецком кладбище. Ему установили черный памятник с большим портретом и личными данными. Также есть крест рыжего оттенка и лавочка для посетителей.

Могила Дениса Вороненкова, скриншот из видео svetka_petka

Памятник Денису Вороненкову, скриншот из видео svetka_petka

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