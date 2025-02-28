Лекарства исчезнут быстро: настоящие последствия ручной регулировки цен

Украинского потребителя ждет сокращение наполовину текущего ассортимента: оставшиеся лекарства будут относиться к категории самых дешевых, но и не качественных. Наличных лекарств будет меньше, и найти их можно будет даже не во всех оставшихся аптеках. О таких последствиях действий правительства пишет РБК-Украина.

Речь идет об изменениях в закон "О лекарственных средствах" и постановлении Кабмина на выполнение решения СНБО по регулированию фармацевтического рынка и обеспечению прозрачного ценообразования на лекарственные средства. Если не изменить хотя бы постановление правительства, кризиса не избежать.

Местные производители будут ограничивать в цене на их продукцию. Они теперь будут обязаны продавать лекарства по самой низкой цене по имеющимся в соседних (референтных странах). Фактически они будут конкурировать с азиатскими мануфактурами, работающими в лучших условиях.

Дистрибьюторам прописали квоты – 20% в одни руки. Такой подход очевидно бессмыслен, ведь на текущем рынке есть два дистрибьютора, которые уже исторически обслуживают 90% рынка, а остальные дистрибьюторы совокупно работают на 10% рынка. Понятно, что склады, логистика, ресурсы распределены соответствующим образом. Теперь дистрибьюторы с 90% рынка смогут обслуживать всего 40% заказов.

Установление максимальной наценки в 8% для дистрибьюторов может привести к исчезновению оставшихся на рынке поставщиков. Этой наценки не хватит на импортеров, которые возят свои и чужие лекарства, первичных дистрибьюторов, аккумулирующих это лекарство, и вторичных дистрибьюторов, покупающих у них лекарства, и перепродают аптекам. А там, где наценки недостаточно, лекарства никто не возит.

Каталог цен и запрет на обращение лекарств, если их цена выше референтной, на практике будут означать исчезновение до 40% предложений лекарств, в основном импортных. С рынка уйдут известные иностранные производители, еще и уберут не только оригинальные препараты, но и свои генерики. Государство просто запретило ввоз лекарств по цене, которую оно сочтет "неправильным", ведь именно государство будет выбирать страны для сравнения.

Чиновники запретили производителям финансировать аптеки и фактически оставили аптеки без средств для развития. И здесь у ритейла выход только один — сокращать расходы. Следовательно есть риски закрытия дотационных и малорентабельных аптек (села и небольшие городки).