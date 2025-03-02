Можно хорошо и быстро заработать: пенсионерам предлагают романтическую работу

Кандидату на эту вакансию следует хорошо знать город и быть аккуратным

В Киеве открыта вакансия курьера в службу доставку цветов. Взять на работу готовы как студента, так и пенсионера. Есть важный нюанс — работника ищут всего на один день, на 8 Марта.

Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. Автор указал, что курьера ищут со своим автомобилем.

В объявлении отметили, что заработная плата в день может составить 3500-5000 гривен. Однако это лучше обсуждать непосредственно с работодателем.

Основные требования:

отличное знание города;

аккуратный внешний вид и культурное общение обязательно;

Основные обязанности:

В обязанности сотрудника входит четкое и своевременное выполнение доставки букетов и композиций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают простую и легкую работу для пенсионеров. Отмечается, что работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера и официально его оформить. Между тем, не всем подойдет предлагаемый график. Работать придется с 08:00 до 18:00 шесть дней в неделю, поскольку выходным днем является только воскресенье.