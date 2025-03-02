Можно хорошо и быстро заработать: пенсионерам предлагают романтическую работу
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Кандидату на эту вакансию следует хорошо знать город и быть аккуратным
В Киеве открыта вакансия курьера в службу доставку цветов. Взять на работу готовы как студента, так и пенсионера. Есть важный нюанс — работника ищут всего на один день, на 8 Марта.
Соответствующая вакансия была опубликована на популярном украинском сайте по поиску работы. Автор указал, что курьера ищут со своим автомобилем.
В объявлении отметили, что заработная плата в день может составить 3500-5000 гривен. Однако это лучше обсуждать непосредственно с работодателем.
Основные требования:
- отличное знание города;
- аккуратный внешний вид и культурное общение обязательно;
Основные обязанности:
В обязанности сотрудника входит четкое и своевременное выполнение доставки букетов и композиций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве предлагают простую и легкую работу для пенсионеров. Отмечается, что работодатель готов взять студента, человека с инвалидностью, пенсионера и официально его оформить. Между тем, не всем подойдет предлагаемый график. Работать придется с 08:00 до 18:00 шесть дней в неделю, поскольку выходным днем является только воскресенье.