Можна добре та швидко заробити: пенсіонерам пропонують романтичну роботу
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Кандидату на цю вакансію слід добре знати місто та бути обережним
У Києві відкрито вакансію кур’єра у службу доставку квітів. Взяти працювати готові як студента, і пенсіонера. Є важливий нюанс — працівника шукають лише на один день, на 8 Березня.
Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Автор зазначив, що кур’єра шукають зі своїм автомобілем.
В оголошенні зазначили, що заробітна плата на день може становити 3500-5000 гривень. Однак це краще обговорювати безпосередньо із роботодавцем.
Основні вимоги:
- відмінне знання міста;
- акуратний зовнішній вигляд та культурне спілкування обов’язково;
Основні обов’язки:
До обов’язків співробітника входить чітке та своєчасне виконання доставки букетів та композицій.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують просту та легку роботу для пенсіонерів. Зазначається, що роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера та офіційно його оформити. Тим часом не всім підійде пропонований графік. Працювати доведеться з 08:00 до 18:00 шість днів на тиждень, оскільки вихідним днем є лише неділя.