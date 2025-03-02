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Можна добре та швидко заробити: пенсіонерам пропонують романтичну роботу

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У Києві пропонують роботу для пенсіонерів Новина оновлена 02 березня 2025, 09:32
У Києві пропонують роботу для пенсіонерів. Фото Колаж "Телеграфу"

Кандидату на цю вакансію слід добре знати місто та бути обережним

У Києві відкрито вакансію кур’єра у службу доставку квітів. Взяти працювати готові як студента, і пенсіонера. Є важливий нюанс — працівника шукають лише на один день, на 8 Березня.

Відповідну вакансію було опубліковано на популярному українському сайті з пошуку роботи. Автор зазначив, що кур’єра шукають зі своїм автомобілем.

В оголошенні зазначили, що заробітна плата на день може становити 3500-5000 гривень. Однак це краще обговорювати безпосередньо із роботодавцем.

Основні вимоги:

  • відмінне знання міста;
  • акуратний зовнішній вигляд та культурне спілкування обов’язково;

Основні обов’язки:

До обов’язків співробітника входить чітке та своєчасне виконання доставки букетів та композицій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві пропонують просту та легку роботу для пенсіонерів. Зазначається, що роботодавець готовий взяти студента, людину з інвалідністю, пенсіонера та офіційно його оформити. Тим часом не всім підійде пропонований графік. Працювати доведеться з 08:00 до 18:00 шість днів на тиждень, оскільки вихідним днем є лише неділя.

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