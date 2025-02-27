Его называли "мистером Трололо": как выглядит могила советского эстрадного певца Хиля

Артиста не стало в возрасте 77 лет и до последних лет он выступал на сцене

Эдуард Хиль – имя, хорошо известное нескольким поколениям. Он был популярным советским эстрадным певцом с мощным баритоном, а также звездой интернета, известной благодаря легендарному "Трололо". Однако в 2012 году у него произошел инсульт, после которого он впал в кому.

Его голос стал вирусным мемом в цифровую эпоху в 2010 году. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила артиста.

Карьера и популярность в Украине

Эдуард Хиль родился 4 сентября 1934 в Смоленске. Он учился в Ленинградской консерватории, где овладел вокальным искусством, а в 1960-х получил известность как исполнитель советской эстрадной песни. Его манера исполнения отличалась мощным голосом, выразительной дикцией и артистической харизмой.

Хиль исполнял песни, ставшие настоящими хитами: "Лесорубы", "Песня о друге", "Синенький платок" и другие. В Украине его тоже знали и любили, ведь его репертуар содержал много произведений, популярных на всем постсоветском пространстве. Он неоднократно гастролировал по украинским городам, выступал на телевидении, а его записи можно было услышать во многих семьях.

Вторая волна популярности

В 2010 году мир заново открыл для себя Эдуарда Хиля. Видео его выступления 1976 года, где он исполнял вокализ "Я очень рад, ведь я наконец-то возвращаюсь домой", стало вирусным в интернете. Из-за отсутствия слов и характерной манеры исполнения ролик быстро получил шутливое название "Trololo", а самого Хиля стали называть "Мистером Трололо".

Песня стала интернет-мемом, а певец – культовой фигурой среди молодежи. Его начали приглашать на телевизионные шоу, брать интервью, а новая волна популярности принесла ему признание далеко за пределами бывшего СССР.

Последние годы жизни и смерть

Несмотря на возраст, Эдуард Хиль продолжал выступать и радоваться новой популярности. Однако в 2012 году у него произошел инсульт, после которого он впал в кому. 4 июня 2012 года, не приходя в сознание, певец скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 77 лет.

Эдуард Хиль похоронен на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. На могиле бюст артиста и его фирменный жест — правая рука на груди.

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