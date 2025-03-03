Без портрета, але з улюбленою фразою росіян: який вигляд має могила журналіста Павла Шеремета

Винних у смерті журналіста й досі не знайдено

Павло Шеремет був українським, білоруським та російським журналістом, який не просто висвітлював події — він викривав брехню та відстоював правду, незважаючи на ризики. Він не боявся гострих слів та незручних запитань. Проте, його життя трагічно обірвалося внаслідок вибуху автомобіля, у якому перебував чоловік. Історія його гибелі схожа на вбивство Олеся Бузини, адже публіциста застрелили біля його будинку.

Його діяльність часто викликала невдоволення влади, адже він розслідував корупцію та політичні проблеми. "Телеграф" вирішив пригадати, що відомо про життя Павла Шеремети і з’ясувати, де він похований і як виглядає його могила.

Що відомо про Павла Шеремета

Павло Шеремет народився 28 листопада 1971 року в Мінську (Білорусь). Він був відомим журналістом, телеведучим і репортером, який працював у Білорусі, Росії та Україні. Свою кар'єру він розпочав у Білорусі, де працював у державних та незалежних медіа.

Його критика режиму Олександра Лукашенка призвела до переслідувань. У 1997 році його арештували та засудили до умовного терміну за "незаконний перетин кордону" під час журналістського розслідування про контрабанду.

Шеремет був керівником відділу спеціальних інформаційних проєктів на ОРТ, а згодом — на "Першому каналі". Пізніше працював на Громадському телебаченні Росії. З 2012 року продовжив свою діяльність в Україні, співпрацюючи з "Українською правдою", телеканалом "ТВі" та "Радио Вести".

Як загинув Павло Шеремет

19 липня 2016 року Павло Шеремет загинув у центрі Києва внаслідок вибуху автомобіля, яким він користувався. Авто належало його цивільній партнерці Олені Притулі, але того ранку за кермом був він.

Вибух стався на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка. За даними слідства, під машину було закладено вибуховий пристрій. Вбивство журналіста викликало великий міжнародний резонанс, і президент України Петро Порошенко назвав його "викликом для держави".

Попри численні розслідування, справжні замовники цього злочину досі не встановлені. В 2019 році було оголошено підозри групі осіб. Проте слідство в Україні не виключає, що вбивство Шеремета могли замовити з Росії.

Де похований і як виглядає могила

Павла Шеремета поховали в Мінську, на Північному кладовищі, поруч із місцем поховання його батька. Це було рідне місто журналіста, хоча сам він багато років жив за межами Білорусі.

Могила виглядає стримано. Чорна гранітна плита, посеред якої бронзовий надпис "Павел Шеремет". На пам'ятнику викарбувано слова: "Сила не в силі, сила в правді". "Він з цими словами жив. Тому ці слова ми і зберегли", — розповіла мати журналіста. До речі, слова "сила в правді" є цитатою з пропагандистського фільму "Брат 2".

На місці гибелі Шеремета було встановлено меморіал. Він виконаний у вигляді бронзового аркуша паперу, затиснутого в камені, що символізує його відданість журналістиці та правді.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає могила Едуарда Хіля. Його називали "містером Трололо".