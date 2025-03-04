До +11°С и без осадков. Каким областям круто повезет с погодой 4 марта

Настало время выходить на вечерние прогулки

С приходом весны в Украине ожидается значительное потепление и достаточно комфортная погода. В частности, во вторник, 4 марта, по всей территории страны осадков не ожидается, а температура воздуха в некоторых областях достигнет +11°С.

За счёт установления над Центральной и Восточной Европой области высокого давления, а также поступлению с юго-запада тёплого воздуха, на протяжении всей недели существенно повысится температура воздуха, особенно в западных и южных регионах. Осадков практически не предвидится, а ночью и утром в отдельных районах возможны кратковременные туманы. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Так, во вторник, 4 марта, по всей территории Украины ожидается тёплая и сухая погода, без осадков. Ветер западный, 7 – 12 м/с. Днём в северных и западных областях местами порывы, 15 – 17 м/с, а на Закарпатье ветер будет переменных направлений, 3 – 8 м/с.

Температура воздуха ночью составит -3…+2 °С, а днём +4…+9 °С. В южных и западных областях — +10…+12 °С.

Теплее всего будет в Ивано-Франковской, Черновецкой, Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Луцкой и Житомирской областях. Здесь столбики термометров достигнут отметки в +9…+11°С.

Напомним, синоптик Игорь Кибальчич рассказал, когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в марте будет до +20 градусов тепла в Украине. К сожалению, повезет далеко не всем областям.