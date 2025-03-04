Француза задержали на украинской границе: его разыскивали за страшное преступление

Его искали во Франции, а задержали во Львовской области

На украинской границе задержан гражданин Франции, разыскиваемый за изнасилование. 45-летний мужчина хотел бежать в Польшу, однако его планы сменили пограничники.

Как выяснилось, мужчину, пытавшегося пересечь украинско-польскую границу, уже несколько месяцев разыскивали правоохранительные органы его страны. Об этом сообщают в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Инцидент произошел в пункте пропуска "Краковец". В ходе стандартной проверки документов иностранца сработала база данных Интерпола. Пограничники 7-го Карпатского отряда немедленно связались с Украинским бюро Интерпола в Киеве, который подтвердил, что мужчина находится в международном розыске с начала 2025 года.

"Оказалось, что иностранца с начала этого года разыскивают правоохранительные органы Франции. Благодаря эффективному сотрудничеству украинских правоохранителей с международными партнерами разыскиваемому не удастся избежать ответственности", — говорится в сообщении.

Преступник уже передан сотрудникам Национальной полиции Украины для проведения дальнейших процедур, связанных с его экстрадицией. Подозреваемый будет отвечать за преступление перед судом Франции.

Также ранее Телеграф писал, что иностранец нанял киллера для бизнесмена из Киева. В дело вмешался Интерпол.