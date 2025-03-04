США срочно разместят в одной из европейских стран ядерное оружие в специальных бункерах (фото)

США забрали ядерное оружие из страны в 2008 году

Ядерное оружие США может вернуться в Великобританию впервые за почти два десятилетия. Как свидетельствуют спутниковые снимки, законсервированные бункеры в Саффолке (графство в Восточной Англии) подвергаются масштабной модернизации, так как США интересуются объектами "специального оружия".

Как пишет The Telegraph, изображения, опубликованные в отчете Федерации американских ученых (FAS), свидетельствуют, что 22 ранее законсервированных ядерных бункера на военной базе Лейкенхит в Саффолке прошли масштабную модернизацию. Решение о восстановлении ядерного потенциала для американских самолетов в Британии было принято еще в 2021 году, говорится в отчете, а предложения вступили в силу после вторжения России в Украину три года назад.

Истребители

Документ НАТО, опубликованный в 2023 году, свидетельствует, что Соединенное Королевство было добавлено в список стран, получивших модернизацию объектов "специального оружия". Контракты Пентагона на закупки в прошлом году подтвердили планы по новому объекту в Лейкенхите.

Документы и изображения "показывают, что ВВС США (USAF) впервые за почти два десятилетия возобновляют свою ядерную миссию на территории Великобритании". Отмечается, что этот шаг "кажется прямой реакцией на ухудшение политических и военных отношений с Россией в результате ее вторжения в Украину, частых ядерных предупреждений и развертывания Россией все большей мощности обычного оружия большой дальности".

Авиабаза Лейкенхит

Как пишет The Telegraph, пока неизвестно, сохранится ли план эпохи прошлого президента США Джо Байдена при Дональде Трампе. Однако еще шесть бункеров в Лейкенхите модернизируются и работа продолжается.

Авиабаза Лейкенхит изнутри

Бункеры представляют собой защитные укрытия для самолетов, под которыми расположены подземные хранилища. В каждом из хранилищ можно разместить четыре ядерных боеголовки.

Однако в отчете FAS отмечается, что "нет известных публичных признаков того, что ядерное оружие было размещено в Лейкенхите". Намерение может заключаться в том, чтобы обеспечить возможности для ее быстрого перемещения туда с более уязвимых мест Европы в случае кризиса. Это помогло бы повысить живучесть ядерных запасов Запада и "усложнило стратегию нацеливания России", говорится в отчете.

Что известно о ядерном оружии США в Европе

На авиабазах в Италии, Турции, Бельгии, Нидерландах и Германии может быть около 100 гравитационных бомб США B61-12. Бомбы имеют переменную мощность до 50 килотонн, что более чем в три раза превышает мощность атомного оружия, сброшенного на Хиросиму.

США вывели свое последнее ядерное оружие из Великобритании в 2008 году, считая, что угроза холодной войны со стороны Москвы уменьшилась. Подготовка к его возвращению совпадает с аналогичными обновлениями авиабаз по всей Европе.

Первое ядерное оружие в Европе было размещено на базах в Великобритании, в том числе и в Лейкенхите, в 1954 году. С окончанием холодной войны ядерные арсеналы постепенно сокращались, а последнее американское оружие покинуло Лейкенхит и британскую землю когда Джордж Буш был президентом США.

Военная база Лейкенхит остается крупнейшей базой ВВС США в Британии и одной из самых больших в Европе, где расположены эскадрильи истребителей F-15E Strike Eagle и F-35A Lightning II. Эти самолеты способны нести ядерное оружие.

F-15 Strike Eagle

F-35A Lightning II

Как сообщал "Телеграф", государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что США считают идею Украины о возвращении ядерного оружия "несерьезным". Кроме того, там полагают, что наличие оружия массового поражения не решит ее проблем.