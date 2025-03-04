Планируют ли в Украине повысить тарифы на коммуналку: Шмыгаль дал ответ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сделал обнадеживающее заявление

Правительство в Украине не рассматривает возможность повышения тарифов на коммунальные услуги в ближайшее время. Дискуссий сейчас по этой теме нет.

Такое заявление сделал премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции во вторник, 4 марта, в Киеве. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможности поднятия тарифов в ближайшее время", — отметил Шмыгаль.

Стоит добавить, что правительство Украины ввело мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги. Его цель поддержать население в условиях экономической нестабильности и роста цен. Так, согласно данному документу в текущем году тарифы на ряд услуг не взлетят даже при условии сложной ситуации в энергетике в стране.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале стало известно о повышении тарифов на воду в одном из украинских городов. Стоимость кубометра увеличится еще на 8 гривен. Согласно решению исполкома, новый тариф на услуги КЭС составляет 24,30 грн за кубометр. Это значит, что для населения общая стоимость воды вырастет до 72,42 грн за 1 м3, тогда как для других потребителей цена достигнет 80,94 грн. Людей очень возмутила эта ситуация. В сети много негативных комментариев на этот счет.