Топ-5 мужских имен, которые приносят богатство своим обладателям

Имя вполне может стать частью успеха

Имя имеет большое значение и играет важную роль в жизни каждого из нас. Во многих культурах считается, что имя формирует характер человека и даже влияет на его судьбу.

Нумерологи уверяют, что энергия букв способна притягивать деньги и обеспечивать финансовый успех.

"Телеграф" рассказывает о мужских именах, которые отличаются мощными денежными вибрациями и привлекают богатство, успех и роскошь к своим носителям.

Самые "денежные" мужские имена

Александр

Носители этого имени отличаются волевым характером, уверенностью в себе и лидерскими качествами. Они умеют ставить перед собой цели и достигать их, а также зарабатывать деньги. Именно это делает их успешными в бизнесе и финансовых делах.

Кроме этого Александам покровительствует планета Венера, названная в честь древнеримской богини любви. Этот факт, по мнению нумерологов, притягивает к мужчинам с именем Александр денежные потоки и помогает им хорошо зарабатывать.

Андрей

Андреи отличаются уверенностью в себе, настойчивостью и способностью рисковать в нужный момент. Их смелый подход к жизни помогает им достигать финансовых вершин и ни в чем не нуждаться.

Покровительство Юпитера обеспечивает Андрею сильный денежный канал, который словно магнитом притягивает деньги и материальные блага. Обладатели этого имени также имеют шансы внезапно и даже случайно разбогатеть.

Владимир

Владимиры известны своей мудростью, силой воли, терпением и решительностью. Они способны принимать правильные финансовые решения и никогда не поддаются на провокации. Обладатели этого имени – уважаемые и авторитетные мужчины, к мнению которых прислушиваются окружающие. Именно это помогает им достигать финансовых высот и успеха во всех сферах жизни.

Планеты-покровители Владимира – Венера и Солнце — притягивают к мужчинам с этим именем не только женское внимание, но и деньги.

Виктор

Мужчины с этим именем обычно амбициозны, решительны, дипломатичны и уверены в себе. Они не боятся трудностей и готовы преодолевать препятствия на своем пути.

Виктор обладает деловой хваткой и умением грамотно распоряжаться ресурсами, что часто приводит к материальному благополучию. Он не боится рисковать, но делает это осмотрительно, тщательно взвешивая все за и против.

Энергия Марса и Юпитера, опять же в сочетании с Ураном, награждает Виктора качествами удачливого предпринимателя и этот мужчина буквально способен "делать деньги из воздуха".

Юрий

Одни из ключевых черт характера Юриев — независимость, целеустремленность и рассудительность. Они не боятся браться за новые для них дела, так как благодаря настойчивости, трудолюбию и самообладанию могут справиться с любыми трудностями и добиться желаемого.

Корень имени Юрий исходит от "Георгиос" – земледелец. Как утверждают астрологи, деньги – это энергия Земли и именно поэтому сам Юрий и есть денежный поток.

Покровительствует Юрам Юпитер, который способен подарить им высокий социальный статус и безбедное существование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что объединяет Викторий, Варвар и других женщин с именами на "В". Интересно, что носительницы таких имен имеют хорошо развитую интуицию и это помогает им почти каждый раз делать правильный выбор.