Празднуют ли в Украине 8 Марта? Ответили читатели "Телеграфа"

Мнения традиционно разделились

8 марта – праздник, отношение к которому в Украине неоднозначное – кто-то считает его "праздником весны и красоты", кто-то – днем, напоминающим о плодах борьбы за права женщин. Есть те, кто вообще не считает этот день праздником.

"Телеграф" спросил своих читателей и читательниц в Facebook, празднуют ли они 8 марта. Следует отметить, что отвечают на этот вопрос почти одни женщины, подавляющее большинство ответов негативные.

Некоторые комментаторы ответили, что у них приподнятое настроение. Радуются прежде всего весне и вниманию близких, или свободному дню.

"Весна, это уже праздник, весну никто не отменял", "А я праздную, на дворе солнышко, подснежники расцвели, я с удовольствием подчищаю розы, подгребаю во дворе и радуюсь весне", "Так чтобы праздновать, нет. Но ничего не делаю, так уж праздник!", — пишут наши читательницы.

Другие ответили, что не празднуют из-за войны, которую продолжает вести против нашей страны Россия. Планируют отпраздновать после победы за все годы.

"Не до праздников. Поздравили друг друга и все. Праздновать будем после победы, за все три года", "Какой вообще может быть праздник при такой обстановке. Тревога за тревогой, а парни в окопах…", — пишут комментаторы.

Ранее "Телеграф" публиковал советы искусственного интеллекта, что делать, если вы забыли поздравить любимую с 8 марта. Есть несколько способов искупить вину.