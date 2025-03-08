Мемы о 8 Марта уже несутся по сети — лучшие шутки и видео

Украинцы не обошли праздник иронией

8 Марта – день, когда женщины "меряются букетами" в сети. Этот праздник связан с большим количеством стереотипов, над чем смеются в соцсетях.

"Телеграф" собрал самые яркие мемы о 8 марта. Иронизируют над традицией дарить цветы, но не только.

Есть мемы о том, как с 8 Марта поздравляют военные. Для многих украинок сейчас самый желанный подарок — отпуск мужа с фронта.

Есть и женщины, которые не воспринимают традиционный контекст 8 Марта — "праздник весны и красоты". Они воспринимают стереотипные приветствия этого дня "в штыки".

Напомним, искусственный интеллект дал пять советов, что делать, если возлюбленный не подарил цветы на 8 марта. Они помогут преодолеть разочарование и горечь, а может, даже защитят от скандала.

Как рассказывал "Телеграф", ранее ИИ назвал пять причин, почему не надо дарить женщинам цветы на 8 Марта. Эта давняя традиция имеет свои недостатки: кратковременность, экологический вред, стереотипность.

Также мы рассказывали о женщине, которая придумала праздник 8 Марта – немецкой активистке Кларе Цеткин. Она известна в истории как революционерка, феминистка и социалистка — как она выглядела и где похоронен ее прах.