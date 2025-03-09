Взрывы в Киеве, масштабный пожар и раненые: все о ночной атаке по Украине (фото, видео)

В одном из городов были повреждены многоэтажные дома

В ночь на 9 марта в Киеве прогремели взрывы, а накануне российские войска обстреляли Запорожье и город Дружковка в Донецкой области. В результате есть пострадавшие среди мирного населения, а также разрушения.

"Телеграф" собрал информацию, которая известна из соцсетей и официальных источников о ночной атаке по Украине. Отметим, что воздушная тревога в ряде областей держалась вплоть до самого утра.

Сразу после полуночи в Киеве раздались взрывы на фоне атаки российских ударных дронов "Шахед". В Киевской городской военной администрации отметили, что в столице возможна работа ПВО. Тем временем мониторинговые каналы писали, что большая часть дронов двигалась на Бровары и ДВРЗ и Лесной массив в Киеве. Кроме того, дроны были замечены в направлении Жулян.

Поздно вечером 8 марта в Запорожье раздалось около десяти взрывов.

"Россияне нанесли удары по Запорожью и области. В результате вражеских обстрелов возник пожар. Предварительно, без пострадавших", — сказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Позже он добавил, что в результате атаки был поражен объект критической инфраструктуры. Возможны ограничения подачи газа и тепла.

"Россияне атаковали критическую инфраструктуру. Из-за вражеских ударов могут быть ограничения в подаче газа и тепла. Все экстренные службы работают над ликвидацией последствий", — написал Федоров.

Также враг совершил атаку по Дружковке Донецкой области. Незадолго до полуночи город оказался под обстрелом, в результате чего пострадали семь человек и были повреждены семь многоэтажек. Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

В мониторинговых Telegram-каналах также отмечают, что взрывы этой ночью гремели в:

Полтавской области;

Староконстантинове;

Черкассах.

Незадолго до полуночи взрывы также раздались в Сумах, Херсоне, Чугуеве Харьковской области, Кременчуге и Броварах.

Карта тревог по состоянию на 00:00 9 марта

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что поздно вечером 2 марта в нескольких областях Украины прогремели взрывы. В результате есть пострадавшие и поврежден жилой дом.