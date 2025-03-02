Укр

В Киеве и ряде городов слышали взрывы: что известно о ночной атаке россиян

Автор
Анастасия Мокрик
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В Украине гремели взрывы Новость обновлена 02 марта 2025, 07:16
В Украине гремели взрывы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Враг совершил атаку дронами

В ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в ряде городов.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Также в Воздушных силах Украины писали, что также была угрозы применения баллистики противником.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", — отмечается в сообщении.

Где гремели взрывы

  • Обухов/окрестности;
  • Днепровский район;
  • Староконстантинов/окрестности;
  • Хмельницкий/окрестности.

Ближе к полуночи взрывы раздались в Киеве.

Где фиксировали дроны

  • В Житомирской области 1 БпЛА через Коростенский район;
  • К югу от Киева возле Обухова;
  • Мимо Белой Церкви в Винницкой области;
  • От Згуровки на Бориспольский район.
  • В районе Умани;
  • 2 БпЛА летали по границе Кировоградской и Николаевской областей;
  • В Житомирском районе;
  • В Хмельницкой области;
  • В Винницкой области западным курсом;
  • В Лубенском районе Полтавщины;
  • 1 БпЛА в Каменском районе Днепропетровской области.

По состоянию на время выпуска материала воздушная тревога в Украине была отменена практически во всех областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 1 марта в результате атаки БПЛА в Запорожье был поврежден жилой дом в ЖК. На месте был масштабный пожар.

Теги:
#Взрывы #БПЛА #Воздушная тревога #Атака дронами