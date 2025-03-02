В Киеве и ряде городов слышали взрывы: что известно о ночной атаке россиян
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Враг совершил атаку дронами
В ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в ряде городов.
Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Также в Воздушных силах Украины писали, что также была угрозы применения баллистики противником.
"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена воздушная тревога", — отмечается в сообщении.
Где гремели взрывы
- Обухов/окрестности;
- Днепровский район;
- Староконстантинов/окрестности;
- Хмельницкий/окрестности.
Ближе к полуночи взрывы раздались в Киеве.
Где фиксировали дроны
- В Житомирской области 1 БпЛА через Коростенский район;
- К югу от Киева возле Обухова;
- Мимо Белой Церкви в Винницкой области;
- От Згуровки на Бориспольский район.
- В районе Умани;
- 2 БпЛА летали по границе Кировоградской и Николаевской областей;
- В Житомирском районе;
- В Хмельницкой области;
- В Винницкой области западным курсом;
- В Лубенском районе Полтавщины;
- 1 БпЛА в Каменском районе Днепропетровской области.
По состоянию на время выпуска материала воздушная тревога в Украине была отменена практически во всех областях.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 1 марта в результате атаки БПЛА в Запорожье был поврежден жилой дом в ЖК. На месте был масштабный пожар.