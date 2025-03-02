В Киеве и ряде городов слышали взрывы: что известно о ночной атаке россиян

Враг совершил атаку дронами

В ночь на 2 марта россияне в очередной раз атаковали Украину дронами. Взрывы прогремели в ряде городов.

Информация об этом была опубликована в мониторинговых Telegram-каналах. Также в Воздушных силах Украины писали, что также была угрозы применения баллистики противником.

"Угроза применения баллистического вооружения из Курска, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога", — отмечается в сообщении.

Где гремели взрывы

Обухов/окрестности;

Днепровский район;

Староконстантинов/окрестности;

Хмельницкий/окрестности.

Ближе к полуночи взрывы раздались в Киеве.

Где фиксировали дроны

В Житомирской области 1 БпЛА через Коростенский район;

К югу от Киева возле Обухова;

Мимо Белой Церкви в Винницкой области;

От Згуровки на Бориспольский район.

В районе Умани;

2 БпЛА летали по границе Кировоградской и Николаевской областей;

В Житомирском районе;

В Хмельницкой области;

В Винницкой области западным курсом;

В Лубенском районе Полтавщины;

1 БпЛА в Каменском районе Днепропетровской области.

По состоянию на время выпуска материала воздушная тревога в Украине была отменена практически во всех областях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 1 марта в результате атаки БПЛА в Запорожье был поврежден жилой дом в ЖК. На месте был масштабный пожар.