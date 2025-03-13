Можно забыть о куртках: в каких областях и когда прогнозируется до +23 (карта)

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Погода в Украине в начале марта изрядно порадовала украинцев. Однако это еще не все сюрпризы, которые ожидаются в течение этого месяца. Так, в конце недели, синоптики прогнозируют еще потепление до +23 градусов тепла.

Прогноз опубликован на сайте Ventusky. Синоптики указывают, что теплее всего будет на юге страны, а в других городах страны возможно понижение температуры 14 марта.

На погодной карте показано, что тепло будет в большинстве регионов страны. Лишь на западе дневная температура будет сохраняться на уровне +7 градусов тепла.

Погода в Украине 15 марта

При этом в субботу, 15 марта, будет прохладнее. В Одессе температура воздуха может быть до +18 градусов тепла.

В Днепре столбики термометра будут показывать до +15 градусов тепла. Также будет достаточно тепла в Кременчуге.

Следует отметить, что такие долгосрочные прогнозы обычно строятся на основании исторических данных, поэтому картина в прогнозе может сильно отличаться от реальной ситуации.

Каков прогноз Укргидрометцентра

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, на территории Украины дневная температура 14 марта будет теплой.

Отличается прогноз 15 марта. Там столбики термометра снизятся. Но погода продолжит радовать украинцев в выходной.

Ранее "Телеграф" писал, что Украину после жары накроет дождями с грозами.