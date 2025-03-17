До -9 градусов: на Украину надвигается сильное похолодание, названа дата (карта)

Синоптики озвучили прогноз на ближайшую неделю

В ближайшие дни в Украине продолжится похолодание. В некоторых областях температура воздуха будет достигать -9 градусов в ночное время. Однако уже ближе к концу рабочей недели стоит ждать потепления.

Такой прогноз был опубликован на сайте Укргидрометцентра. Синоптики отмечают, что самым холодным днем на этой неделе станет 18 марта, а уже после этого медленно начнется потепление.

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Так, во вторник, 18 числа, в западной части страны температура воздуха днем будет на уровне +3.. +5 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до -7.. -9 градусов в ряде областей. В остальной части будет до -6 градусов ночью. А днем — до +5 градусов.

19 марта начнется небольшое потепление. Температура воздуха днем и ночью увеличится на несколько градусов во всех областях. Она будет опускаться максимум до -6 градусов в западных областях.

20 марта погода будет все больше налаживаться. Хотя ночью еще будут наблюдаться минусовые температуры, но максимум уже будет -3.

В пятницу, 21 марта, температура воздуха будет достигать уже +12.. +15 градусов. А ночью в ряде областей может опускаться до -2.

Напомним, ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", когда испортится погода в Украине в марте. По его словам, будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.