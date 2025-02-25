Пережили аномальную зиму, но весна разочарует: народный синоптик дал прогноз на март, апрель и май

Весна этого года будет очень капризной

Калейдоскоп метеорологических метаморфоз этой зимой поразил воображение даже самых опытных наблюдателей. Январь оказался аномально теплым, с многочисленными температурными рекордами по всей стране. И когда казалось, что настоящей зимы уже и не ждать, на авансцене появился февраль с крепкими морозами и снегопадами.

Если зима оказалась такой капризной и непредсказуемой, то чего ждать от предстоящей весны, до которой уже остались считанные дни? Об этом в эксклюзивном прогнозе "Телеграфу" рассказал народный синоптик из Волыни Владимир Деркач.

Март

Первая декада весны, по словам знатока погоды, окажется "скупой" на осадки.

– Время от времени, осадки, конечно, будут, но слабые. Больше всего в это время будут донимать ветры, которые усилятся на исходе первой декады. Температурный режим первой десятидневки марта будет следующим: ночью почти постоянно будет небольшой "минус", а днем, в основном, "плюс", но также небольшой, — отметил Владимир Деркач.

Вторая декада будет уже теплее, но осадков тоже ожидается очень мало.

– Ночью еще будет возможен небольшой "минус", но больше как исключение. Днем столбики термометров будут показывать "плюс", иногда даже пересекая отметку в +10°C, — говорит народный синоптик.

Третья декада марта начнется с похолодания.

– Пройдут дожди средней силы, иногда даже со снегом. Во второй половине этой десятидневки осадки ослабеют, хотя западные ветры еще принесут немного влаги. Впрочем, температура вырастет, но ожидать "большого" тепла не стоит, — объяснил знаток погоды.

Апрель

Первая декада апреля не принесет столь желанного весеннего тепла на постоянной основе.

– Один-два теплых дня будут меняться на два-три прохладных дня, да еще с осадками. Так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки.

Вторая декада апреля разделится на две части. Первая половина будет более влажная и ветреная. Ночью, изредка даже возможен небольшой "минус". Днем – умеренный "плюс". Вторая часть этой декады теплее и без осадков. То есть дни будут погожие, — подчеркнул знаток погоды.

Третья декада будет такой же теплой, но дальше температура воздуха несколько снизится. Возрастет вероятность осадков, хотя они будут носить кратковременный характер.

Май

Первая декада последнего месяца весны в начале тоже не принесет настоящего тепла.

– Будут наблюдаться умеренные температуры, и только к концу этой десятидневки потеплеет. Ожидаются и осадки.

Вторая декада "наследует" это тепло и температура воздуха прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, иногда будут кратковременные дожди.

Третья декада мая снова разочарует: температура воздуха снизится, будет достаточно влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. Нельзя его назвать летним, но будет достаточно тепло, – объяснил Деркач.

Весна 2025

В целом, по словам народного синоптика, весна этого года будет достаточно капризна.

– Выпадают достаточно теплые дни, но это будут короткие периоды. Западные ветры будут приносить на территорию Украины влагу и понижение температуры. И все же в мае без ночных заморозков. Что касается температурных показателей, то весна будет достаточно классической, а вот с осадками будет немного "недобор". Тенденции глобального потепления без значительного влияния этой весной, — резюмировал знаток погоды.

Владимир Деркач – народный синоптик из города Камень-Каширский на Волыни. Он наблюдает за погодой уже более 20 лет. Его метод прогнозирования основан на древних народных приметах, а также на наблюдениях за метеорологическими явлениями в особый период: от Рождества 25 декабря по григорианскому календарю до Рождества 7 января — по юлианскому. По методике народного синоптика каждый день в этом периоде соответствует определенному месяцу, и таким образом можно составить метеорологическую картину и спрогнозировать погоду на год вперед.