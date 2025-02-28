Без сильных морозов, но со снегом. Когда в Украине испортится погода в марте

Без аномальных температур не обойдется

В начале марта в северную и восточную часть Европы начнет поступать атлантический теплый и влажный воздух. Будет наблюдаться повышенная активность циклонов и атмосферных фронтов. На широкой территории – от Великобритании до стран Балтии – усилятся ветры и колебания атмосферного давления. Температура воздуха в большинстве европейских стран ожидается достаточно высокой с максимальными аномалиями в районе Скандинавского полуострова. Более холодная погода прогнозируется в Испании и Португалии.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" синоптик Игорь Кибальчич, в Украине с приходом марта начнется ощутимое повышение температуры воздуха. На фоне потепления по всей стране выпадут умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, однако после 5 марта на смену неустойчивой погоде придет новый антициклон с запада, который принесет сухую и спокойную погоду до конца первой декады месяца.

Кроме того, повышенная влажность воздуха и относительно слабый ветер повлекут за собой туманы в большинстве регионов.

Первого и второго марта небольшой снег, временами дождь ожидается в западных, южных регионах, а также местами в центральных и северных областях страны. На востоке сохранится еще прохладная и сухая погода. Ветер будет преобладать южный/юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха с 1 по 3 марта ожидается ночью в пределах -6...+1°С, на востоке -7...-12°С; днем воздух будет прогреваться до 0…+6°С, на крайнем юге, Прикарпатье и Закарпатье местами +7…+10°С.

На карте представлен прогноз средней аномалии температуры воздуха в Европе за период с 3 по 10 марта 2025 года. Наглядно показана большая зона с высокими отклонениями от нормы, в которую также входит и большинство Украины:

С 5 по 6 марта ожидается прохождение серии атмосферных фронтов с северо-запада Европы, поэтому погода станет более неустойчивой – пройдут осадки в виде мокрого снега и дождя, произойдет усиление ветра до 15 – 20 м/с, а также будут перепады атмосферы. Температура воздуха в указанные даты будет колебаться в диапазоне от -3 до +4 °С ночью и в пределах +3…+8 °С днем, на юге и западе Украины ночью 0…+5 °С, днем +7…+12 °С.

С 7 по 10 марта ожидается развитие молодого антициклона над Румынией и его смещение в Украину. Под его влиянием в нашей стране установится преимущественно солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем поднимется на несколько градусов, а ночью удержится без существенных изменений. Минимальные показатели будут колебаться в пределах -2…+5 °С, максимальные +5…+10 °С, в западной части, а также местами на юге +10…+15 °С.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в марте Украину накроет грязное облако. Уже известно, где воздух будет хуже всего.