Украинский рыбак показал десятикилограммовую щуку: где поймали гиганта

Огромная хищница стала добычей

В селе Горбаков (Ровенская область) поймали почти метровую щуку. Хищная рыба достигала веса почти в десять килограммов.

Фотографии улова были обнародованы в facebook-сообществе "Рыбалка Ровенщины", а затем разлетелись по украинскому сегменту сети. Отмечается, что поймал щуку местный рыбак.

В целом горбаковская щука выросла до 90 сантиметров и достигла веса в 9,6 килограмма. Обычно такие размеры говорят, что рыбе более 10 лет, однако в этом плане много зависит от условий, в которых она росла и доступности пищи.

Как известно, щуки являются одними из крупнейших пресноводных хищных рыб в Европе. Согласно некоторым данным, они способны вырастать до 1,8 метра и весить до 35 килограммов.

Впрочем, официальный рекорд по весу для Европы составляет 25 килограммов. Его поставил в 1986 году рыбак Лотар Луис из Германии.

Согласно легендам в 1497 году в Германии выловили щуку длиной в 5,7 метра и весом 140 килограммов, считалось, что она прожила 270 лет. Но, дальнейшие исследования показали, что ее скелет был собран из костей нескольких рыб, что говорит об очередной рыбацкой байке.

Как сообщалось ранее, в акватории реки Днепр в Запорожье выловили большого осетра. Эта рыба там не встречалась более 70 лет.