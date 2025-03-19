Спать, кушать, развлекаться в одном помещении: в Киеве сдают странный дом с приятным бонусом (фото)

Жилье 18 квадратных метров

Снять квартиру в Киеве – задача трудная, а если появляются объявления, то они разлетаются, как горячие пирожки. К примеру, в столице ищут арендаторов для дома на колесах.

Соответствующее объявление появилось на сайте купли-продажи, где часто размещают подобную информацию. Владелец отмечает, что дом находится на Русановских садах, но есть один момент — дом на колесах, который сдают за 6 тысяч гривен.

Проживать можно с разными животными. Как с большими, так и малыми.

В объявлении указано, что это уютное место, напротив есть река. В доме на колесах есть все необходимое для проживания: смарт кухня, большая кровать, ванная, интернет и сигнализация по принципу умный дом.

Общая площадь жилья – 18 квадрадных метров. Площадь кухни – 2 квадратных метра, а санузел смежный.

Есть также участок с фруктовыми деревьями 6 соток. По соседству капитальный дом с дружелюбными соседями.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько нужно задолжать, чтобы забрали квартиру. Последствия могут быть разные – от блокировки счетов до конфискации имущества, в том числе недвижимости.