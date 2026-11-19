Начинку можно делать любую

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Многие во время приготовления курицы выбрасывают шкурку, но не спешите это делать. Ведь украинка показала, как сделать из нее хорошее и вкусное блюдо.

Соответсвующее видео женщина опубликовала в Tik Tok. По ее словам, начинку можно брать любую, но лучше всего подходит из курятины.

"Не выбрасывайте шкурки из курицы. Смотрите, какие вкусные тыквы можно приготовить", — говорит украинка.

Как сделать мясную бомбочку из куриных шкурок

Для приготовления понадобится шкурка с курицы, фарш со специями и луком, творожная начинка. Сначала нужно выложить шкурку на доску, хорошо разровняв. Внутрь выкладываем фарш и творожную начинку. Начинку, по словам автора можно взять любую, но лучше, если она будет сочная. Количество начинки следует класть учитывая размер шкурки.

После этого шкурку сворачиваем в мешочек и формируем завязки. Нить нужно выложить на доску снежинкой, как показано на видео. В центр — веточку розмарина и кусочек апельсина. Сверху на это выкладываем мясную "бомбочку". Класть надо так, чтобы узелок от мешочка был сверху. Далее завязываем осторожно нити, образовывая тыкву.

"Выпекаем в духовке до полной готовности. Время зависит от мощности духовки", — добавила автор.

Мясная бомбочка из куриных шкурок

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