Не выбрасывайте куриную шкурку. Как сделать мясные бомбочки к праздничному столу (видео)
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Начинку можно делать любую
Многие во время приготовления курицы выбрасывают шкурку, но не спешите это делать. Ведь украинка показала, как сделать из нее хорошее и вкусное блюдо.
Соответсвующее видео женщина опубликовала в Tik Tok. По ее словам, начинку можно брать любую, но лучше всего подходит из курятины.
"Не выбрасывайте шкурки из курицы. Смотрите, какие вкусные тыквы можно приготовить", — говорит украинка.
Для приготовления понадобится шкурка с курицы, фарш со специями и луком, творожная начинка. Сначала нужно выложить шкурку на доску, хорошо разровняв. Внутрь выкладываем фарш и творожную начинку. Начинку, по словам автора можно взять любую, но лучше, если она будет сочная. Количество начинки следует класть учитывая размер шкурки.
После этого шкурку сворачиваем в мешочек и формируем завязки. Нить нужно выложить на доску снежинкой, как показано на видео. В центр — веточку розмарина и кусочек апельсина. Сверху на это выкладываем мясную "бомбочку". Класть надо так, чтобы узелок от мешочка был сверху. Далее завязываем осторожно нити, образовывая тыкву.
"Выпекаем в духовке до полной готовности. Время зависит от мощности духовки", — добавила автор.
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