Крымский мост сейчас не нужно уничтожать: Дикий объяснил замысел Украины (видео)

У россиян есть проблемы с количеством ПВО

Мост через Керченский пролив в настоящее время превратился в "Чернобаевку для российской ПВО". Поэтому уничтожать сам мост для Украины не выгодно, поскольку оккупанты продолжают туда тащить свои драгоценные системы С-300, С-400 и вскоре могут прибыть С-500.

Об этом рассказал ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий в разговоре с "Телеграфом". По его словам, сейчас главная сила России стала ее основной слабостью.

Дикий отметил, что когда огромные российские пустые территории становятся целью наземного наступления, то защищающаяся армия может бесконечно отходить вглубь и растягивать силы противника. Однако когда эту же территорию надо прикрыть средствами ПВО, то это преимущество превращается в недостаток.

Он отметил, что россияне не имеют достаточного количества средств ПВО, чтобы прикрыть все свои военные объекты, поскольку они разбросаны на большом расстоянии и их много. Поэтому прикрыть от атак с воздуха россияне полноценно могут лишь Москву, Крым и линию фронта.

Дикий добавил, что по этой причине Украина до сих пор не уничтожила Крымский мост.

"Нам это не нужно, мы его используем как приманку. Мы возле него уничтожаем их драгоценную ПВО. И мы точно знаем, что вот сюда они точно ее опять привезут", — отметил он.

По его словам, в этом месте уже были неоднократно уничтожены С-300, впервые в истории была уничтожена С-400, а теперь россияне анонсировали переброску туда С-500. Дикий подчеркнул, что из-за этого захватчикам пришлось перебрасывать последнюю батарею С-300 с Курильских островов, что оставило весь Дальний Восток без прикрытия. Кроме того, для защиты Москвы были переброшены комплексы, которые до этого защищали ядерные объекты на Новой Земле.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ сообщили, что Украина изменила стратегию в отношении России и теперь активно применяет дальнобойные БПЛА. Отмечалось, что это даже может переломить ход войны.