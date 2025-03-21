Трубу ГВС "Суджа" у Курській області атакувала сама Росія - Генштаб ЗСУ

Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту

Газотранспортна труба "Суджа" не була атакована Силами оборони 21 березня. Росія нарощує дискредитаційну кампанію проти України.

Про це повідомляє Генштаб. Там заявили, що звинувачення безпідставні.

Станція обстрілювалась росіянами

"Так, ворог звинуватив наші Сили оборони в обстрілі газовимірювальної станції "Суджа". Ці звинувачення безпідставні. Так, зазначена станція неодноразово обстрілювалась самими росіянами", — йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначили, що влітку минулого року вона піддалась бомбардуванню керованими авіабомбами. А три дні тому росіяни знову вдарили по ній КАБами.

Росія прагне ввести в оману міжнародну спільноту.

"Вже сьогодні противник підсилив свій спланований деструктивний інформаційний вплив черговою провокацією — обстріляв цей об’єкт з артилерії. Варто додати, що раніше війська Росії використовували трубу магістрального газогону для прихованого переміщення своїх підрозділів. Росіяни продовжують продукувати численні фейки та прагнуть ввести в оману міжнародну спільноту. Просимо довіряти лише офіційним джерелам, перевіряти інформацію та не піддаватися маніпуляціям", — підсумували у Генштабі.

Пожежа на станції у Суджі — що відомо

Нагадаємо, в ніч на 21 березня з'явилася інформація, що на газовимірювальній станції "Суджа" в Курській області почалася масштабна пожежа. У мережі заявили про обстріл станції, а російські ЗМІ звинуватили Україну.

Вогонь з території станції бачили у Курську, Бєлгороді та на кордоні з Сумською областю.

Варто зазначити, що через станцію у Суджі здійснювався транзит російського газу через територію України. Втім, з 1 січня 2025 року транзит офіційно припинився, Україна відмовилася продовжувати угоду.

ГВС "Суджа" знаходилася під контролем України з літа 2024 року, коли Сили оборони розпочали операцію у Курській області.

Раніше "Телеграф" писав, що 19 березня дрони атакували нафтобазу підприємства "Нафтатранс" у станиці Кавказька. На цій нафтобазі перебувало 100 тисяч тонн нафтопродуктів – 5 резервуарів по 20 тисяч кубометрів кожен.