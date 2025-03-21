Горит уже третий день, есть пострадавшие. В Краснодарском крае слышали повторный взрыв на атакованной нефтебазе (видео)

Общая площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров

Взрыв на нефтебазе в городе Кропоткин, Краснодарского края раздался второй раз 21 марта. До этого ударные беспилотники уже атаковали эту нефтебазу.

Об этом пишут российские СМИ. Там отметили, что второй взрыв произошел из-за разгерметизации горящего резервуара во время тушения.

Взорвались нефтепродукты и произошел выброс горящей нефти. Часть сырья попала на три единицы техники и двух профессионалов. Пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

Детали взрыва

Огонь распространился еще на один резервуар. Общая площадь возгорания выросла до 10 тысяч квадратных метров. В тушении пожара участвуют 456 человек и 181 единица техники.

В настоящее время горят два резервуара, запорная арматура, нефтепродукты вокруг резервуаров и часть горящих нефтепродуктов, которые выбросило взрывом за пределы резервуаров.

Автодорогу в направлении Краснодара перекрыли. Жителям Кавказского района, где горит нефтебаза, власти рекомендовали не выходить на улицу и не открывать окна.

Что предшествовало

19 марта дроны атаковали нефтебазу предприятия "Нефтетранс" у станице Кавказская. На этой нефтебазе находилось 100 тысяч тонн нефтепродуктов – 5 резервуаров по 20 тысяч кубометров каждый. По данным Telegram-канала Astra, в результате атаки 5 беспилотников был поврежден трубопровод между двумя резервуарами нефтебазы. Через несколько часов после атаки загорелся один из резервуаров.

Эта нефтебаза связана с железнодорожным нефтяным терминалом и соединительным трубопроводом, ведущим к НПС-6 "Кропоткин", входящей в систему Каспийского трубопроводного консорциума. Оттуда нефть транспортируется в Новороссийск.

В 13 километрах от этой нефтебазы расположена нефтеперекачивающая станция "Кропоткинская". Ее вывела из строя дроновая атака 17 февраля.

Ранее "Телеграф" писал, что в ночь с 20 на 21 марта на границе Курской области и Сумской области Украины была поражена газотранспортная труба "Суджа", через которую россияне поставляли газ в Европу. Трубопровод принадлежит к системе газоизмерительной станции (ГВС) "Суджа", которая расположена неподалеку от одноименного города – ВСУ вышли оттуда в середине марта.