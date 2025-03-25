Украинец обвинил Vodafone в мошенничестве. Что произошло и как отреагировал оператор

Он пожаловался на непонятное списание средств

Vodafone часто получает критику со стороны своих абонентов. На этот раз один из них пожаловался, что с его счета списывают деньги "непонятно за что".

Это очень возмутило мужчину, и он задумался о переходе на другого оператора. Его разговор с представителями Vodafone проходил на Facebook-странице Vodafone.

"Vodafone — мошенники. За 3 мес. два раза списывают деньги со счета непонятно за что. Пользуюсь номером 16 лет, но, пожалуй, пора переходить к другому, порядочному, оператору", — написал украинец.

Представители Vodafone Ukraine ответили стандартно. Они заявили, что "очень досадно читать такие комментарии".

"Списание средств происходит в соответствии с условиями вашего тарифного плана или за использованные услуги. Для того чтобы разобраться подробнее в вашей ситуации, пожалуйста, обратитесь к нам в частных сообщениях", — ответил оператор.

Это не единичный случай. Еще одна абонентка написала, что у нее аналогичная ситуация.

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинец, который был из Vodafone почти 20 лет, решил сменить оператора. Он рассказал о причине своего решения.