Украинец обвинил Vodafone в мошенничестве. Что произошло и как отреагировал оператор
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Он пожаловался на непонятное списание средств
Vodafone часто получает критику со стороны своих абонентов. На этот раз один из них пожаловался, что с его счета списывают деньги "непонятно за что".
Это очень возмутило мужчину, и он задумался о переходе на другого оператора. Его разговор с представителями Vodafone проходил на Facebook-странице Vodafone.
"Vodafone — мошенники. За 3 мес. два раза списывают деньги со счета непонятно за что. Пользуюсь номером 16 лет, но, пожалуй, пора переходить к другому, порядочному, оператору", — написал украинец.
Представители Vodafone Ukraine ответили стандартно. Они заявили, что "очень досадно читать такие комментарии".
"Списание средств происходит в соответствии с условиями вашего тарифного плана или за использованные услуги. Для того чтобы разобраться подробнее в вашей ситуации, пожалуйста, обратитесь к нам в частных сообщениях", — ответил оператор.
Это не единичный случай. Еще одна абонентка написала, что у нее аналогичная ситуация.
Как ранее рассказывал "Телеграф", украинец, который был из Vodafone почти 20 лет, решил сменить оператора. Он рассказал о причине своего решения.