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Украинец обвинил Vodafone в мошенничестве. Что произошло и как отреагировал оператор

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Мужчина возмущен
Мужчина возмущен

Он пожаловался на непонятное списание средств

Vodafone часто получает критику со стороны своих абонентов. На этот раз один из них пожаловался, что с его счета списывают деньги "непонятно за что".

Это очень возмутило мужчину, и он задумался о переходе на другого оператора. Его разговор с представителями Vodafone проходил на Facebook-странице Vodafone.

"Vodafone — мошенники. За 3 мес. два раза списывают деньги со счета непонятно за что. Пользуюсь номером 16 лет, но, пожалуй, пора переходить к другому, порядочному, оператору", — написал украинец.

Представители Vodafone Ukraine ответили стандартно. Они заявили, что "очень досадно читать такие комментарии".

"Списание средств происходит в соответствии с условиями вашего тарифного плана или за использованные услуги. Для того чтобы разобраться подробнее в вашей ситуации, пожалуйста, обратитесь к нам в частных сообщениях", — ответил оператор.

Это не единичный случай. Еще одна абонентка написала, что у нее аналогичная ситуация.

Как ранее рассказывал "Телеграф", украинец, который был из Vodafone почти 20 лет, решил сменить оператора. Он рассказал о причине своего решения.

Теги:
#Мобильная связь #Vodafone #Водафон #Мобільний оператор