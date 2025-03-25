Українець звинуватив Vodafone у шахрайстві. Що сталося та як відреагував оператор

Он поскаржився на незрозумілі списання коштів

Vodafone часто отримує критику з боку своїх абонентів. Цього разу один з них поскаржився, що з його рахунку списують гроші "незрозуміло за що".

Це дуже обурило чоловіка й він задумався про перехід до іншого оператора. Його розмова з представниками Vodafone відбувалася на Facebook-сторінці Vodafone.

"Vodafone — шахраї. За 3 міс. два рази списують гроші з рахунку незрозуміло за що.Користуюсь номером 16 років, але мабуть настав час переходити до іншого, порядного, оператора", — написав українець.

Представники Vodafone Ukraine відповіли стандартно. Вони заявили, що "дуже прикро читати такі коментарі".

"Списання коштів відбувається відповідно до умов вашого тарифного плану або за використані послуги. Для того, щоб розібратись детальніше у вашій ситуації, будь ласка, зверніться до нас у приватних повідомленнях", — відповів оператор.

Це не одиничний випадок. Ще одна користувачка написала, що в неї аналогічна ситуація.

Як раніше розповідав "Телеграф", українець, який був з Vodafone майже 20 років, вирішив змінити оператора. Він розповів про причину свого рішення.