НАБУ установило "прослушку" в офисе столичных адвокатов — беспрецедентное нарушение адвокатской тайны

Беспрецедентный случай: Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) установило прослушивание в офисе столичных адвокатов. По данным источников, "прослушка" была установлена в комнате для переговоров, где адвокаты обсуждали с клиентами стратегию их защиты. Причем клиенты, чьи разговоры были записаны, были подследственны самому бюро, сообщает УНН.

Что произошло?

Около месяца детективы НАБУ записывали и прослушивали разговоры в офисе адвокатов в центре столицы. "Прослушку" обнаружили сами адвокаты — она была вмонтирована в пол с нижнего этажа, который детективы арендовали специально для этих действий.

По информации источников, важным фактом является то, что на момент прослушивания отсутствовали какие-либо уголовные производства относительно адвокатов. И только после обнаружения "прослушки", в тот же день, детективы НАБУ экстренно зарегистрировали фактическое уголовное производство с фабулой о вмешательстве адвокатов в электронные системы. Однако эта фабула не является подследственностью НАБУ, поскольку не является коррупционным преступлением. То есть речь может идти не только о том факте, что детективы НАБУ действовали запрещенным способом и собирали информацию о тактике и стратегии защиты своих подследственных, но и нарушили подследственность, совершая такие действия.

Пока не известно, какой именно судья Высшего антикоррупционного суда разрешил запрещенное прослушивание адвокатов — УНН готовит соответствующий запрос. Известны данные следственной группы НАБУ и прокуроров САП: фигурируют лица с орбиты чиновника, который со скандалом был уволен из НАБУ и против которого было инициировано служебное расследование.

Заметим, что защищенность конфиденциальной информации адвокатов является одним из краеугольных камней юридической профессии. Таким образом, такие действия детективов НАБУ могут указывать на запрещенные методы: нарушения как Конституции Украины, так и международных правовых стандартов, гарантирующих адвокатскую тайну.

Почему это важно?

Адвокатская тайна – фундамент доверия между адвокатом и клиентом. Без этого принципа невозможно обеспечить защиту граждан в суде или гарантировать справедливый процесс.

Получение конфиденциальной информации может быть использовано для манипуляций, шантажа или неправомерного давления как на адвокатов, так и на их клиентов. Это создает опасный прецедент для вмешательства государства в частную жизнь граждан. Если адвокаты не могут защитить права своих клиентов из-за незаконных действий государственных органов, это ставит под угрозу все правовое устройство страны.

Что говорит закон?

Конституция Украины гарантирует каждому гражданину право на защиту и адвокатскую тайну (статья 59). Закон "Об адвокатуре и адвокатской деятельности" прямо запрещает вмешательство в деятельность адвокатов и нарушение конфиденциальности их разговоров с клиентами. Подобные действия также противоречат международным стандартам, в частности Европейской конвенции по правам человека (статья 8 – право на уважение частной и семейной жизни).

Какие последствия?