Работу с бронированием от мобилизации предлагают в Киеве: посмотрите на эту интересную вакансию

Бронирование, страхование и высокая зарплата: в Киеве открыта интересная вакансия.

Украинцам предлагают вакансию с бронированием в городе Киеве. На рынке труда появилось новое предложение для водителей грузового транспорта. Строительная группа "Ковальська", являющаяся одним из лидеров отрасли в Украине, объявила набор водителей категории C и CE для работы в Киеве и области.

Соответствующая вакансия была размещена на популярном украинском сайте поиска работы.

Работодатель ищет специалистов с опытом управления грузовым транспортом, в том числе миксерами, тягачами или самосвалами. Основным требованием является наличие соответствующего водительского удостоверения – категории C или CE.

Водители будут заниматься перевозкой строительных материалов на грузовиках MAN по Киеву и области. Это подразумевает как работу на строительных площадках, так и доставку продукции компании на объекты.

Условия работы

Компания предлагает официальное трудоустройство с "белой" зарплатой в размере 30 000–40 000 грн в месяц, которое будет выплачиваться дважды в месяц без задержек. График работы может быть шестидневным или по вахтовой схеме.

Среди дополнительных преимуществ – медицинское страхование и возможность получения жилья для неместных работников. Кроме того, компания предоставляет возможность бронирования работников в случае необходимости.

Место работы можно выбрать в соответствии с удобным расположением:

возле станции метро "Святошин";

возле станции электрички "Дарница";

вблизи метро "Выдубичи".

Эта вакансия может заинтересовать водителей, которые ищут стабильную работу с официальным трудоустройством, социальными гарантиями и бронированием.

Ранее "Телеграф" писал о том, что появилась интересная возможность для пенсионеров и всех, кто стремится подзаработать в свободное время – работа тайным проверяющим. Эта вакансия особенно подходит людям старшего возраста, у которых есть свободное время и желание улучшить свой бюджет.