Можно увеличить пенсию вдвое или втрое: нетрудная подработка для пенсионеров

График выбираете вы

Появилась интересная возможность для пенсионеров и всех, кто стремится подзаработать в свободное время – работа тайным проверяющим. Эта вакансия особенно подходит людям старшего возраста, у которых есть свободное время и желание улучшить свой бюджет.

Суть работы состоит в проверке качества обслуживания в разных заведениях: супермаркетах, банках, магазинах одежды и парфюмерии, автозаправочных станциях и т.д. Тайный проверяющий выступает в качестве обычного посетителя, но при этом оценивает уровень сервиса, внимательность персонала и соблюдение стандартов обслуживания. Соответствующая вакансия появилась на сайте по поиску работы.

Для такой работы не требуются особые навыки или образование. Главные требования – тактичность, внимательность и ответственность. Также необходимо иметь доступ в Интернет для передачи отчетов и устройство с функцией звукозаписи (может быть обычный мобильный телефон).

Оплату производят еженедельно на банковскую карту. График работы гибок и зависит от ваших возможностей. За неполный рабочий день (2-3 часа) можно получить 200-300 гривен, а за полный рабочий день – 500-700 гривен. Работать можно как ежедневно, так и через день или даже полдня.

Такая подработка становится все более популярной среди пенсионеров, ведь позволяет не только улучшить финансовое положение, но и оставаться социально активными, посещать разные заведения и общаться с людьми.

Также ранее Телеграф сообщал, что на работу на свежем воздухе ищут пенсионеров. Там царский график и оплата.