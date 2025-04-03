Зеленский спустился в "подвал смерти", где россияне держали заложников (фото)

В селе проводятся мероприятия по увековечению памяти о пережитой оккупации и зверствах вражеских солдат

Владимир Зеленский посетил Ягодное Черниговской области на третью годовщину его освобождения от российских войск, где снова обратил внимание на одну из самых трагических локаций – подвал местной школы. Там же русские солдаты содержали более 350 мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. В ходе визита Зеленский ознакомился с планами реконструкции школы и ходом восстановления инфраструктуры села.

"Сейчас в Ягодном уже многое отстроено, восстановлено. Работают и над мемориализацией того, через что, к сожалению, людям пришлось пройти. Никто из нас и никогда не забудет и не простит России то, что она сделала", — прокомментировал Зеленский.

Что известно о подвале в Ягодном

Село неподалеку Чернигова было захвачено российскими войсками 3 марта 2022 года, а 30 марта Силы обороны освободили Ягодное.

По информации ООН и украинских правоохранительных органов, в течение 27 дней оккупации местная школа превратилась в пыточную и место массового содержания мирных жителей.

В подвальном помещении школы содержали 367 человек, среди которых были дети (младшему из них было всего полтора месяца) и пенсионеры. Люди провели это время в условиях тесноты, без света возможности выходить на улицу, вентиляции и медицинской помощи.

Так выглядела школа до полномасштабного вторжения России в Украину:

В результате таких бесчеловечных условий 10 жителей скончались прямо в подвале, еще 17 — погибли на улицах населенного пункта от обстрелов или из-за действий российских военных. Добавим, что в Ягодном зафиксированы многочисленные нарушения прав человека, в том числе незаконные убийства, пытки и захват гражданских объектов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в черниговском суде рассматривали "дела села Ягодное" — наиболее масштабного процесса, связанного со зверствами, совершенными российскими солдатами.