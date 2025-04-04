Трогать нельзя! В Запорожье заметили редкого жука, но он очень ядовитый (фото)

Это насекомое представляет серьезную опасность из-за способности выделять мощное токсичное вещество

В Запорожье заметили очень необычное насекомое — черную майку. Этот жук, принадлежащий к семье нарывников, редок и привлекает внимание своей интересной внешностью.

По сообщению местных телеграмм-каналов, они, вероятно, вышли из спячки раньше, чем обычно. Но эти жуки очень ядовиты. В руки их брать опасно.

Характеристика жука

Майка обыкновенная имеет характерную окраску: черный или темно-синий цвет с металлическим отливом. Тело жука мягкое и без задних крыльев, а надкрылья укорочены, что делает его движения достаточно необычными. Самки имеют большое, толстое брюшко, которое лишь частично прикрыто надкрыльями. Это придающее им еще более интересный вид. Длина тела жука варьируется от 10 до 35 мм в зависимости от условий его существования.

Образ жизни и распространения

Майки встречаются в Европе и Центральной Азии, преимущественно на открытых просторах с песчаной почвой и травянистой растительностью. Их жизнь коротка: самцы умирают после спаривания, а самки после откладывания яиц. Майки редки и в некоторых странах, например в Германии, входят в Красный список исчезающих видов, что делает их еще более ценными для природы.

Опасные свойства

Одна из главных особенностей майки обыкновенной — ее способность выделять из тела маслянистую жидкость во время стрессовых ситуаций. Эта жидкость содержит кантаридин — один из самых мощных ядов, который может вызвать серьезные ожоги и нарывы при контакте с кожей человека. Кантаридин был известен с давних времен как мощное вещество, которое использовалось в медицине и как афродизиак, но его влияние на кожу очень опасно и требует осторожности.

Из-за ядовитых свойств майок их не стоит трогать. Особенно это касается детей, которые могут проявлять интерес к этому жуку из-за его необычного вида. Если вы увидите майку, лучше просто обойти ее стороной и не пытаться приблизиться. Это поможет избежать опасного контакта с ядовитым веществом, выделяемым жук во время стресса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что рогатые жуки оказались на грани исчезновения в Украине. Однако эти насекомые играют важную роль в экосистеме, способствуя разложению органических материалов и улучшению почвы.