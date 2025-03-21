Редкая ядовитая змея почти исчезла в Украине: как она выглядит (фото)

Этот уникальный представитель степной фауны требует особого внимания и защиты

Степная гадюка, или гадюка Ренарда (Vipera renardi) – ядовитая змея, которая когда-то была распространена в степях Украины, но сейчас находится на грани исчезновения. Этот вид занесен в Красную книгу Украины и Красный список Международного союза охраны природы (МСОП).

Степная гадюка – змея небольшого размера, длина тела достигает 55 см. Окрас серо-бурый, с темной зигзагообразной полосой вдоль спины. Встречаются особи с меланизмом – темной окраской.

Распространение и среда обитания

Ранее степная гадюка встречалась в степной и лесостепной зонах Украины, в частности, в Крыму, Запорожской и Херсонской областях. Сейчас ее ареал значительно сократился из-за разрушения природных сред обитания.

Эти змеи предпочитают открытые степные участки, сухие склоны, овраги и полупустыни. В горы могут подниматься до высоты 2700 метров над уровнем моря.

Особенности поведения и питания

Степные гадюки активны с конца марта – апреля по октябрь. В этот период они охотятся на мелких грызунов, ящериц, птенцов и насекомых. Добычу убивают ядом.

Во время брачных игр змеи могут проявлять повышенную агрессию. Самцы обычно окрашены ярче, чем самки, поэтому их можно различить.

Гадюки хорошо плавают и могут лазать по веткам кустов и деревьев. В природе змеи живут около 12 лет.

Угрозы и охрана

Основные угрозы для степной гадюки – разрушение степных экосистем вследствие распашки земель, застройки и выпаса скота. Также негативно влияет на популяцию браконьерство с целью получения яда.

Для сохранения степной гадюки необходимы меры по охране ее среды обитания, борьба с браконьерством и экологическое просвещение населения. Этот вид охраняется Бернской конвенцией.

Степная гадюка – важная часть степной экосистемы Украины. Ее исчезновение может привести к нарушению экологического баланса. Поэтому так важно принимать меры по сохранению вида. Если вы увидели степную змею, не пытайтесь ее убить или поймать. Просто обойдите ее стороной.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зеленая ящерица исчезает в Украине. Эта яркая рептилия страдает от антропогенного воздействия, чрезмерного отлова и климатических изменений.