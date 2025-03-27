В Запорожье массово погибают птицы: что известно о причинах (видео)

На побережье Днепра находят мертвых птиц. Что говорят эксперты и каковы результаты исследований?

На побережье Днепра в Запорожской области продолжают находить мертвых бакланов. Первое сообщение о массовом падеже этих птиц поступило еще 1 марта 2025 года от Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Главное управление Госпродпотребслужбы.

Как сообщается на сайте Главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области, после получения информации специалисты Госпродпотребслужбы вместе с Запорожской районной государственной больницей ветеринарной медицины срочно провели эпизоотическое расследование.

Они осмотрели побережье центрального пляжа и близлежащие территории, отобрали образцы погибших птиц и передали их в региональную лабораторию для исследований.

Согласно выводам специалистов, при патологическом вскрытии обнаружено:

поражение организма патогенными грибами,

наличие гельминтов,

общее истощение птиц.

В то же время, по утверждению Госпродпотребслужбы, никаких признаков инфекционных заболеваний лабораторные исследования не выявили.

Несмотря на отсутствие подтверждения инфекционных заболеваний, ситуация продолжает вызывать беспокойство. По состоянию на 27 марта на берегу Днепра местные жители продолжают находить мертвых птиц. Они не согласны с выводами Главного управления Госпродпотребслужбы. По мнению местных, здесь скрываются какие-то более глобальные экологические проблемы. Причины такого явления до сих пор выясняются.

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