В Киевской области началось нашествие ядовитых пауков: что говорят в МОЗ (видео)

Людей призывают не паниковать

В Киевской области местные жители начали все чаще замечать пауков, которые ранее проживали преимущественно в Крыму и на юге страны. Специалисты связывают их появление с глобальным потеплением, ведь теперь им комфортно стало и на северных территориях.

В частности, о пауках-осах и тарантулах, которые являются ядовитыми, сообщают в соцсетях. Массово членистоногих встречают на приусадебных участках и огородах.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как на грядках между ростками бегает большой серый паук. Автор видео называет его тарантулом и показывает внушительную нору, откуда, по его словам, ядовитое членистогое и выползло.

Тарантул — это ядовитый паук, но для здорового человека его укус является болезненным, но не опасным.

Также в Киевской области, по информации из соцсетей, люди начали массово встречать паука-осу или аргиопу. Их уже заметили на берегу реки Ирпень вблизи Бобрицы.

Яд паука-осы не является смертельным для человека, хотя поражает центральную и периферийную нервную систему. Но для тех, кто имеет бронхиальную астму или хронические аллергические заболевания, укус аргиопы достаточно опасен и влечет за собой серьезные осложнения.

Хотя паук не агрессивный, но все же он может атаковать человека в том случае, если его потревожить, особенно во время охоты на паутине.

Аргиопу заметили на Киевщине

В связи с этим МОЗ Украины опубликовало официальное сообщение о том, что информация о нашествии пауков на Киевский регион является фейком и вражеским ИПСО.

В министерстве заявили, что ни одного массового обращения за медпомощью из-за пауков в этом году не было. Единственный случай — укус паука каракурта в Одесской области. Пострадавший сейчас получает необходимую помощь в больнице, и его состояние стабильное.

"На болотах, похоже, очередное обострение. Только опровергли миф об эпидемии лихорадки Денге в Украине, как подвезли новый — нашествие ядовитых пауков. Причем эта "эпидемия", в их болезненном воображении, происходит из тех же американских биолабораторий, откуда вылетали боевые голуби! Хорошо, что хоть не гибрид паука и голубя", — заявили в Минздраве.

Не смотря на это в ведомстве добавили, что аномально жаркая погода действительно активизировала пауков, но летальных случаев зафиксировано не было.

"Если вам вдруг "повезет" встретиться с ядовитым пауком, не паникуйте — просто обратитесь к медикам. Случаи, когда укусы самого ядовитого паука в Украине приводят к смерти, практически не случаются", — резюмировали в МОЗ.

Напомним, в Киеве наблюдается активизация змей, которых все чаще можно встретить в местах скопления людей. Крупных пресмыкающихся также начали замечать на пляжах и в водоемах.

Специалисты отмечают, что с наступлением тепла змеи действително активизируются и все-чаще покидают свои укрытия. Жителей и гостей Киева, при этом просят сохранять спокойствие и помнить о том, что шанс встретить ядовитую змею в черте города крайне мал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине во время расчистки озера водолаза атаковал неизвестный монстр. После встречи с неизвестным живым существом мужчина получил тяжелую травму глаза, оказался в больнице и перенес серьезную операцию.