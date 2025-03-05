Слухи о смерти, тайный бизнес и жизнь под охраной: где сейчас Людмила Янукович и что о ней известно

Людмила Янукович старается не попадать в объективы камер

Бывшая супруга беглого президента Украины Виктора Януковича даже во время его правления старалась вести закрытый образ жизни, поскольку ее наряды и публичные высказывания вызывали лишь насмешки. А после его предательства Людмила Янукович и вовсе ушла в тень и сейчас старается не "светиться".

"Телеграф" решил выяснить, где сейчас бывшая первая леди Украины Людмила Янукович и чем занимается. Мы узнали некоторые факты о ее жизни после бегства экс-мужа.

Что известно о Людмиле Янукович

Бывшая супруга экс-президента Украины Людмила Янукович родилась в городе Енакиево Донецкой области, где окончила школу. Образование Людмила получила в Макеевском инженерно-строительном институте, после которого пошла работать на Енакиевский металлургический завод.

Там она и познакомилась с Виктором Януковичем, за которого в 1972 году вышла замуж. В браке они прожили около 45 лет, затем развелись, поскольку у беглого президента была любовница, с которой он жил в Межигорье.

Людмила Янукович в молодости

Стоит отметить, что еще во время президентства Януковича его супруга Людмила редко посещала светские мероприятия, а на сцене выступала всего раз, зато ее речь запомнилась надолго, а фразы стали крылатыми. После 2014 года, когда бывший президент сбежал в Россию вместе с любовницей, Людмила Янукович также затаилась и пропала с радаров.

Людмила Янукович не была публичной особой

Слухи о смерти

В январе 2022 года в сети начали ходить слухи о том, что Людмила Янукович скончалась. Такую информацию распространил политтехнолог и блоггер Владимир Петров, отметив, что смерть Людмилы Янукович странным образом совпала с ее вакцинацией "Спутником V".

"Официально инсульт, но за четыре дня до кровоизлияния она получила вторую дозу "Спутник V". Информация от врача скорой, который приезжал на вызов и транспортировал ее в больницу", — писал Петров.

Но на следующий день юристы Януковича опровергли эти слухи, заявив, что это был "черный пиар". Они заверили, что Людмила жива и здорова.

В 2022 году появились слухи о смерти Людмилы Янукович

Где Людмила Янукович сейчас и чем занимается

После аннексии Крыма и смены власти в Украине бывшая первая леди поселилась на полуострове. Согласно информации в СМИ, живет Людмила Янукович в шикарном "дворце" в курортном поселке Отрадное. Этот особняк в Большой Ялте в окружении экс-президента называли "чайным домиком".

Людмила Янукович живет в оккупированом Крыму

На участке виллы находится собственный пляж, домики для охраны и персонала, спа, бассейн, собственный парк с кипарисами и елями, зона для барбекю. Но право собственности на дом оформлены на фирму экс-министра обороны Украины Павла Лебедева, который дружил с Януковичем.

"Дворец" Людмилы Янукович находится под постоянной охраной

В октябре 2024 года Людмиле исполнилось 75 лет и обеспечивать ей беззаботную жизнь позволяет бизнес. Сообщается, что через систему посредников она владеет сетью элитных продуктовых супермаркетов "Меркурий" в Севастополе.

Людмила Янукович владеет продуктовым бизнесом

В марте 2019 года Людмилу Янукович заметили на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где якобы похоронен ее сын Виктор Янукович-младший. Перед ее приездом на кладбище прибыли охранники и окружили территорию, возможно, Людмила Янукович опасается за свою жизнь, поэтому держится подальше от всех.

Людмилу Янукович видели на кладбище в Севастополе

Оккупационная власть Крыма демонстративно "не замечает" бывшую супругу Януковича. Ее не используют для продвижения антиукраинской пропаганды и не приглашают на мероприятия, посвященные "русскому миру".

"Телеграф" писал ранее, при каких обстоятельствах погиб сын беглеца Януковича. Молодой человек провалился под лед посреди озера.