Сменила фамилию и "нахваталась" в России долгов: как выглядит любовница Януковича и что о ней известно

По неофициальным данным, Полежай родила Януковичу сына

Бывший президент Украины Виктор Янукович развелся с женой Людмилой, которая сейчас живет в Крыму, и состоял в романтических отношениях с Любовью Полежай. Вместе с ней в 2014 году он бежал из Украины в Россию.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит любовница Виктора Януковича и что о ней известно. Мы узнали некоторые факты из жизни Любови Полежай.

Любовь Полежай — как выглядит любовница Януковича

После побега Януковича из страны, в его резиденцию Межигорье наведались активисты и стало известно, что проживал он в шикарном особняке не один, а вместе с любовницей. Ею оказалась Любовь Полежай — родная сестра бывшей кухарки экс-президента.

Рисунок дочери любовницы Януковича

В резиденции были найдены вещи женщины, ее портеры и рисунки дочери Марии от первого брака. О самой любовнице Януковича известно мало, в Киеве она занималась благотворительностью и владела Crystal Spa.

В 2014 году предатель забрал свою любовницу и падчерицу и отправился в Россию. Согласно одним источникам, вместе с Полежай бывший президент обустроил "гнездышко" в Сочи, а другие пишут, что они живут в подмосковной Барвихе.

Любовь Полежай убежала с Януковичем в Россию

Также в СМИ писали, что Любовь Полежай родила Януковичу сына, которого назвали Григорий. Об этом в своих соцсетях сообщила журналиста Соня Кошкина, отметив, что произошло это где-то в 2018 году. Но никаких официальных подтверждений этой информации нет.

Как выглядит любовница Януковича

Где сейчас любовница Януковича и чем занимается

Обосновавший в России любовница Януковича сменила фамилию и зарегистрировала бизнес в Сочи, став Любовью Садиковой. "Главком" писал, что в 2017 году она занялась фермерством, в частности выращиванием рассады, зерновых и масличных культур, овощей и разведением крупного рогатого скота. А ее дочь Мария стала учиться в гимназии №5 в городе Сочи.

Падчерица Януковича Мария

И по состоянию на сентябрь 2024 года, как выяснили журналисты, ее бизнес пошел вверх и Любовь расширила свою деятельность. Фермерство женщины стало включать еще 50 новых видов деятельности, в частности появилось разрешение на производство пищевой продукции.

Любовь Полежай сменила фамилию

В конце 2024 года любовница Януковича основала предприятие в Сочи под названием "ЩедроДар", которое зарегистрировано по адресу жилого комплекса "Сочи парк". Это предприятие позиционирует себя как "кафе с деревенской кухней", в которое продукты поставляют с "уникальной фермы".

Любовница Януковича в России занялась бизнесом

Но как пишут российские источники, Любовь Полежай "нахваталась" долгов и в декабре прошлого года Арбитражный суд Краснодарского края РФ постановил взыскать с нее задолженность. Сумма долга составляла почти 131 тыс. рублей (примерно 39 тыс. грн) и неустойку в размере 36 тыс. рублей (почти 11 тыс. грн). Предпринимательница имела долг по договору аренды муниципальной земли Сочи размером 1 га.

В феврале 2025 года этот же суд закрыл другое производство по долгам Любови Садиковой. Как оказалось, у любовницы Януковича была задолженность в размере 177 тыс. рублей (около 46 тысяч гривен) компании "Краснодарзооветснаб". Истец требовал вернуть долг, а также взыскать с нее штрафные санкции и судебные расходы, но потом подал заявление об отказе от своих требований. Из-за этого суд перестал рассматривать дело и постановил вернуть истцу уплаченную государственную пошлину.

"Телеграф" писал ранее, какое имущество принадлежало любовнице Януковича Полежай в Украине. С большей части недвижимости экс-президента и его любовницы сняли арест.