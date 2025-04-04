Вертолетная площадка, спа-центр и теннисный корт: как выглядит "чайный домик" Януковича в Крыму

На территории имения — вертолетная площадка, теннисный корт, спа-центр

Президент-беглец Виктор Янукович жил в роскошной резиденции "Межигорье" — с большим количеством золота, изысканной мебели и стоимостных картин. Кроме того, политик имел недвижимость в Крыму, в частности виллу на берегу Черного моря.

Резиденция Януковича в Крыму расположена в поселке Отрадное, между Ялтой и Никитским ботаническим садом. Ее начали строить в 2004 году, когда политик занимал должность премьер-министра.

Тогда Фонд государственного имущества передал участок под дачу санатория "Черноморец", а тот — донецкой фирме "Дельфин 2001". Территория окружена колючей проволокой с высоким забором и видеонаблюдением. Объект находится под стражей. Дорога к вилле пролегает через санаторий "Черноморский", но туда просто так не добраться. Необходимо покупать путевку в санаторий.

Въезд в виллу Януковича через санаторий "Черноморец", фото "Украинской правды"

Особняк предусматривает желтую виллу под красной черепицей, которая занимает площадь 2345 квадратных метров. Резиденцию еще называют "чайным домиком". Были слухи, что раньше там любил отдыхать второй президент Украины Леонид Кучма.

"Чайный домик" Януковича в Крыму, фото "Украинской правды"

Двухэтажная вилла Януковича возле Ялты, фото "Украинской правды"

Строили роскошное имение крымчане. Впрочем, местные возмущались тем, что в день платили по 80 центов, а работы было очень много. Поэтому работники там обычно не задерживались.

На строительстве виллы Януковича платили по 80 центов в день, фото "Украинской правды"

На территории имения построили бассейн, террасу с деревянными шезлонгами, а также итальянскую парковую зону с пальмами, кипарисами, соснами и елками. Кроме того, на вилле есть спа-комплекс, домики для охраны и беседки. Также можно увидеть вертолетную площадку, теннисный корт, искусственное озеро и ручейки.

Бассейн на территории имения Януковича, фото "Украинской правды"

Беседка на вилле Януковича, фото "Украинской правды"

На вилле Януковича есть вертолетная площадка, фото "Украинской правды"

За ограждением дома раньше были виноградные посадки. Есть версия, что это были плантации Массандровского винзавода, часть которых выкорчевали, чтобы построить дом. Земли под дачу отвел поселковый совет. Стоимость такой виллы оценивалась в 25 миллионов долларов.

Говорят, что часть виноградников выкорчевали для строительства, фото "Украинской правды"

На крымской вилле Янукович играл в волейбол и на гитаре, ловил рыбу и пел в караоке. В бассейне был установлен особый температурный режим для политика. В то время как играть в теннис политику запретили медики из-за жары на полуострове.

Сообщается, что после аннексии Крыма в "чайном домике" поселилась бывшая жена политика — Людмила Янукович. Там она ведет уединенную жизнь. В то же врем недвижимость зарегистрирована на компанию, к которой причастны Александр Янукович, экс-министр обороны Украины Павел Лебедев и работники спецслужб.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о вилле бывшего нардепа Виктора Медведчука в оккупированном Крыму. Туда приезжал диктатор Путин.