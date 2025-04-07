Не попадитесь на новую схему мошенников в Украине: как сразу понять, что вас обманывают

Украинцам следует быть внимательными

Пользователи в Украине начали получать мошеннические SMS с сообщением о якобы записи на прием. В тексте намеренно не указывается, куда сделана запись, чтобы спровоцировать человека перейти по ссылке.

Об этом сообщила Киберполиция в своем Telegram-канале "Brama". В случае перехода по вшитым в сообщение ссылке злоумышленники могут получить доступ к телефону, личным данным, банковским аккаунтам и паролям.

В рассылке используется текст: "Вы записаны на прием к (имя). Детали по ссылке: (ссылка) ". Правоохранители предостерегают, что ни одно государственное или медицинское учреждение не отправляет такие сообщения без предварительного запроса.

Мошеннические сообщения формулируют так, чтобы вызвать любопытство и побуждать получателя перейти по ссылке. В тексте не указано, куда именно сделана "запись на прием", но предлагают узнать детали через встроенную ссылку. Это классический прием социальной инженерии, который может привести к установке вредоносного программного обеспечения на телефон.

Чтобы не стать жертвой такой атаки, следует придерживаться базовых правил кибергигиены:

Не разглашайте личную информацию. Никому не сообщайте номер телефона, PIN-коды или другие конфиденциальные данные.

Не нажимайте на подозрительную ссылку. Игнорируйте сообщения от неизвестных контактов, даже если текст выглядит убедительно.

Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты для ваших аккаунтов.

Используйте антивирус. Он поможет вовремя обнаружить опасность и обезвредить вредоносное ПО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец обвинил Vodafone в мошенничестве. Он посетовал, что с его счета списывают деньги "непонятно за что".