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Не попадитесь на новую схему мошенников в Украине: как сразу понять, что вас обманывают

Автор
Владислава Коваль
Дата публикации
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Автор
Мошенники в Украине Новость обновлена 07 апреля 2025, 16:01
Мошенники в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

Украинцам следует быть внимательными

Пользователи в Украине начали получать мошеннические SMS с сообщением о якобы записи на прием. В тексте намеренно не указывается, куда сделана запись, чтобы спровоцировать человека перейти по ссылке.

Об этом сообщила Киберполиция в своем Telegram-канале "Brama". В случае перехода по вшитым в сообщение ссылке злоумышленники могут получить доступ к телефону, личным данным, банковским аккаунтам и паролям.

В рассылке используется текст: "Вы записаны на прием к (имя). Детали по ссылке: (ссылка) ". Правоохранители предостерегают, что ни одно государственное или медицинское учреждение не отправляет такие сообщения без предварительного запроса.

Мошеннические сообщения формулируют так, чтобы вызвать любопытство и побуждать получателя перейти по ссылке. В тексте не указано, куда именно сделана "запись на прием", но предлагают узнать детали через встроенную ссылку. Это классический прием социальной инженерии, который может привести к установке вредоносного программного обеспечения на телефон.

Чтобы не стать жертвой такой атаки, следует придерживаться базовых правил кибергигиены:

  • Не разглашайте личную информацию. Никому не сообщайте номер телефона, PIN-коды или другие конфиденциальные данные.
  • Не нажимайте на подозрительную ссылку. Игнорируйте сообщения от неизвестных контактов, даже если текст выглядит убедительно.
  • Включите двухфакторную аутентификацию. Это дополнительный уровень защиты для ваших аккаунтов.
  • Используйте антивирус. Он поможет вовремя обнаружить опасность и обезвредить вредоносное ПО.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинец обвинил Vodafone в мошенничестве. Он посетовал, что с его счета списывают деньги "непонятно за что".

Теги:
#Мошенники #Кибербезопасность #SMS-фишинг #Киберполиция