Вы можете стать жертвой мошенников, если не узнаете новую схему обмана: ознакомьтесь с инструкцией

Как мошенники используют "печальные новости" для кражи данных.

В мессенджере Telegram активизировались мошенники, использующие новую схему для воровства личных данных пользователей. Они массово рассылают сообщения, имитирующие печальную новость о смерти знакомого, сопровождая текст вредоносным файлом.

Как сообщает Telegram-канал Киев News, злоумышленники пытаются заставить жертву открыть файл, который якобы содержит фото или другие материалы, связанные с умершим.

На самом деле этот файл является вредоносным приложением, которое после установки может получить доступ к личным данным пользователя: паролям, банковским данным или переписке.

Специалисты по кибербезопасности призывают не открывать подозрительные файлы, особенно если они имеют расширение. apk – это установочные файлы для Android, которые могут содержать вирусы. Если вы получили такое сообщение, лучше его игнорировать и предупредить отправителя, если это возможно.

Чтобы защитить себя, не устанавливайте приложения из непроверенных источников и используйте антивирусное ПО. При подозрении на заражение смартфона следует немедленно проверить устройство и изменить важные пароли.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в современном мире киберпреступления становятся все более распространенными. Одним из способов, которые используют мошенники для получения доступа к вашим личным данным, является привязка вашего номера телефона к своему гаджету.