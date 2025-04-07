Не потрапте на нову схему шахраїв в Україні: як одразу зрозуміти, що вас обдурюють

Українцям варто бути уважними

Користувачі в Україні почали масово отримувати шахрайські SMS із повідомленням про нібито запис на прийом. У тексті навмисно не вказується, куди саме зроблено запис, аби спровокувати людину перейти за посиланням.

Про це повідомила Кіберполіція у своєму Telegram-каналі "Brama". У разі переходу за вшитим у повідомлення посиланням зловмисники можуть отримати доступ до телефону, особистих даних, банківських акаунтів і паролів.

У розсилці використовується текст: "Ви записані на прийом до (ім'я). Деталі за посиланням: (посилання)". Правоохоронці застерігають, що жодна державна чи медична установа не надсилає таких повідомлень без попереднього запиту.

Шахрайські повідомлення формулюють так, щоб викликати цікавість і спонукати одержувача перейти за посиланням. У тексті не вказано, куди саме зроблено "запис на прийом", натомість пропонують дізнатися деталі через вбудований лінк. Це класичний прийом соціальної інженерії, який може призвести до встановлення шкідливого програмного забезпечення на телефон.

Щоб не стати жертвою такої атаки, варто дотримуватись базових правил кібергігієни:

Не розголошуйте особисту інформацію. Нікому не повідомляйте свій номер телефону, PIN-коди чи інші конфіденційні дані.

Не натискайте на підозрілі посилання. Ігноруйте повідомлення від невідомих контактів, навіть якщо текст виглядає переконливо.

Увімкніть двофакторну автентифікацію. Це додатковий рівень захисту для ваших акаунтів.

Користуйтеся антивірусом. Він допоможе вчасно виявити небезпеку та знешкодити шкідливе ПЗ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що українець звинуватив Vodafone у шахрайстві. Він поскаржився, що з його рахунку списують гроші "незрозуміло за що".