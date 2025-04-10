Сделок с совестью больше не будет? В Раде объяснили реформу школ в Украине

В сельской местности беспокоятся, что не хватит учеников для создания профильных лицеев

Новая реформа образовательной системы Украины, согласно которой состоится разделение обучения на три основных этапа — начальная школа, гимназия и лицей, — должна приблизить Украину к европейским стандартам. А стратегическая цель законопроектов №13120 и №13120-1 — чтобы старшая школа заработала эффективно.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Колебошин.

Больше об этом читайте в публикации: "Образовательная революция или катастрофа? Что будет с украинскими школами, если Рада примет громкие законопроекты".

По словам нардепа, на сегодняшний день она только декларативно профильная, ведь реально только 80% учеников выбирают один из трех гуманитарных профилей — украинскую филологию, иностранную филологию или историю.

— Есть также очень странная конструкция "универсального профиля", которая на самом деле не профиль, ведь "универсальный" — это обо всем, а профиль — это конкретное направление. Что такое универсальный профиль, никто точно не может объяснить, — говорит он.

По его мнению, это своеобразная сделка с совестью, когда школа не может обеспечить качественную профильность, поэтому мы называем это универсальным профилем. Однако 10% учащихся выбирают математические и естественные направления, и в некоторых сельских районах нет классов с профилем естественных наук. Это вопрос будущей экономики и траекторий детей, которые в сельской местности даже не имеют возможности выбрать направление, например, в сфере инженерии или ИТ. Возможно, они не знают, что такие профили в школах существуют.

— Мы хотим создать академические лицеи, которые будут работать нормально, с достаточным количеством преподавателей и учеников, и где будет внутренняя мощность для обеспечения качества обучения, — говорит Колебошин.

Нардеп признает, что осознает тревоги, возникшие в сельской местности по поводу нехватки учащихся для создания подобных лицеев.

— Именно поэтому некоторые громады хотят сохранить маленькие школы, где сейчас 35% учителей преподают не по специальности, просто из-за их отсутствия. Многиие громады это устраивает, чтобы сохранить старшую школу. На мой взгляд, это недальновидно, даже не с образовательной, а с точки зрения будущего общества, — отмечает он.

В законопроектах предусмотрено требование, что для функционирования академического лицея необходимо не менее 12 групп по трем профилям. Однако в некоторых громадах может не хватить детей для открытия таких заведений, но это вопрос компромисса, говорит нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что родители бьют тревогу: школьники страдают от холода из-за резкого снижения температуры.