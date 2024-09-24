В Украине реформируют старшую школу: как будут учиться дети после 9 класса (инфографика)

МОН готовит изменения для старшеклассников

В Украине реформируют старшую школу. Обучение после 9 класса разделят на академическое и профессиональное.

Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой. Подробности он рассказал на своей странице в Facebook.

"Мы стремимся к тому, чтобы с 2027 года старшая школа коренным образом изменилась. Прежде всего, ценностно. Поэтому в основу изменений закладываем две основные ценности — свободу и ответственность", — написал он.

Министр отметил, что девятиклассники самостоятельно будут выбирать, как они хотят учиться в старшей школе.

Обучение после 9 класса поделят на два направления: академическое и профессиональное.

Первое направление – для тех, кто собирается поступать в вузы. Второе — для тех, кто предпочел бы получить навыки, которые помогут начать работать.

Академическое обучение будет проходить в отдельных крупных лицеях. Учащиеся будут выбирать основной профиль и дополнительные предметы независимо от профиля. Например, ученик с физического сможет изучать музыку или искусство, а ученик с филологического — физику в жизни или теорию появления вселенной.

Профессиональное — позволит ученикам развивать навыки для быстрого выхода на рынок труда. Во время обучения в профтехе студенты будут практически овладевать профессией, а также изучать предметы, которые непосредственно связаны с будущей специальностью.

В 2025 году реформа стартует в пилотных лицеях. В дальнейшем она будет масштабироваться на другие учебные заведения.

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