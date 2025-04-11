Если бы украинские СМИ были людьми: как их видит ИИ

Нейросеть поделилась своим видением украинского медиапространства и объяснила причины

У каждого информационного ресурса есть свой стиль, можно даже сказать свое лицо. Какие-то из них подают информацию сухо и официально. Другие – специализируются на аналитических статьях с экспертными мнениями. На страницах некоторых изданий можно встретить авторские материалы с уникальным взглядом на мир, приправленным капелькой иронии.

Исходя из содержания и подачи, отличаются и аудитории различных СМИ. "Телеграф" решил узнать у искусственного интеллекта, как бы выглядели ведущие медиа Украины, если бы они были людьми.

О нашем издании ИИ отозвался вот так: "Telegraf – это мультизадачный редактор с ноутом и ИИ в закладках. Спокойный, современный, всегда в теме. Сидит в Telegram, читает Facebook, редактирует заголовок. Цифровой хаб новостей без лишних понтов".

Нейросеть увидела Hromadske молодым человеком в джинсах и черной куртке со стрижкой в свободном стиле. У него за спиной – стена из старого кирпича, покрытая граффити.

Сам ИИ прокомментировал образ так: "О, Hromadske – это отдельный стиль: урбан, молодежь, немного андерграунда, немного Европы, всегда фокус на свободе, уличной журналистике и альтернативном взгляде. Они не кричат ​​– но все равно слышно".

Агентство Inferfax-Украина ИИ воспринимает абсолютно официальным мужчиной в белой рубашке, классическом костюме и очках в тонкой оправе. На его рабочем месте – идеальный порядок, который редко встретишь в офисе. Все это коррелирует с подачей материала. Также создается впечатление, что изображенный мужчина скрупулёзно относится к своему делу и никогда не пропустит на выпуск непроверенный факт.

Ukrinform, по мнению нейросети, это серьезный мужчина среднего возраста, тоже склонный к официозу. Также он представляет издание как очень патриотичное и направленное на евроинтеграцию.

Судя по фигуре воплощения ЛИГА.net, для медиа характерна лаконичность и интеллектуальность. В отличие от предыдущих изданий костюм есть, а белой рубашки нет. Вместо нее – черная водолазка, что говорит о более свободном стиле. Также ИИ не забыл про графики и диаграммы, которые часто можно увидеть на страницах издания.

А так ИИ прокомментировал свое видение "Украинской правды": "О, УП – это серьезное преимущество. Папка с документами, глубокие расследования, никаких эмоций – только факты. Старшая сестра всегда знает больше, чем говорит. Классика антикоррупционной журналистики в очках".

Среди монолитной массы мужчин нейросеть увидела ТСН (1+1) женщиной. Выбор образа она объяснила так: "ТСН – это телезвезда в прямом эфире. Яркий жакет, улыбка на миллион и микрофон, который видел все. Немного глянца, немного драмы, всегда на передовой событий. Подача – как в ток-шоу, содержание – как в хронике".

Что касается NV, то интерпретация ИИ такова: "NV – это бизнес-аналитик в светлом офисе. Знает цифры, чувствует тренды, носит Apple Watch. Балансирует между рынками, геополитикой и внутренними конфликтами. Там, где факты встречаются с big picture".

Изображая УНИАН, ИИ впервые показал пожилого человека и объяснил почему: "УНИАН — это ветеран информпространства. Солидный, проверенный, с взглядом, который видел все кризисы страны. Держат линию без чувств, но с авторитетом. Там, где "официально подтверждено".

Пожалуй, самым ярким и веселым оказался образ Obozrevatel – это небритый мужчина средних лет с удивленной улыбкой на лице, телефоном и блокнотом в руках. Яркие кроссовки и масса таких же надписей за спиной – просто взрыв цвета.

"Obozrevatel — новостной спринтер с телефоном в руке. Все и сразу: скандалы, ДТП, выборы и шоу-бизнес. Постоянно что-нибудь происходит, и он точно об этом напишет. Хайп с опытом", – рассказала нейросеть.

Что касается Суспільного, по мнению ИИ, у этого медиа женское лицо. Подробнее о своем восприятии он рассказал так: "Суспільне – это тишина в шуме. Ровный тон, открытый взгляд, честные вопросы. Для всех, без украшений, без намеков. Информационная гигиена в эфире".

"РБК – это сухой факт в рубашке. Без смайлов, без заигрываний. Только цифры, новостная лента и хронология событий. Как Reuters, но в Киеве", – так свое видение РБК-Украина обосновала нейросеть.

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