Тайное оружие Трампа – реальность или блеф: что об этом говорит искусственный интеллект

Нейросеть оценила, какие шансы того, что США действительно владеют неизвестным миром сверхмощным оружием, как говорит Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что Соединенные Штаты располагают неизвестным миром сверхмощным оружием. "США владеют таким оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Оно самое мощное в мире", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналиста о возможной эскалации отношений с Китаем из-за введения новых тарифов.

Президент США добавил: "О базовой эскалации, как вы сказали. Нет, президент Си знает, что нужно делать. Он очень умный человек. Он любит свою страну. Я знаю это наверняка. Я его очень хорошо знаю. И думаю, он захочет заключить соглашение". "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, что он думает об этом — имеют ли эти заявления смысл или просто хвастовство.

Анализ нейросети Grok показывает, что такие слова Трампа можно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, США действительно мировой лидер в разработке передовых военных технологий, значительная часть которых остается засекреченной. Речь идет о возможных новых разработках в ядерной сфере, гиперзвуковом оружии, космических или кибернетических системах или даже экзотических технологиях, таких как оружие направленной энергии.

Как президент Трамп имеет доступ к совершенно тайной информации, так что теоретически мог знать о разработках, которые до сих пор не стали известны широким массам. США традиционно не раскрывают детали своих современных военных проектов, чтобы сохранить стратегическое преимущество.

С другой стороны, Трамп известен своей склонностью к гиперболизации и громким заявлениям. Его слова могут быть не столько о конкретном оружии, сколько об общей мощи американской военной машины или даже о собственном видении американской исключительности. Таким образом это может быть политическим маневром — напоминанием, что США остаются супердержавой.

ИИ напоминает, что подобные заявления Трамп делал еще во время своего первого президентского срока. Например, в 2020 году он уже упоминал о "невероятных системах", о которых "никто не знает".

Скорее всего, по мнению нейросети, Трамп объединяет реальные факты с риторическими преувеличениями. США действительно обладают ресурсами и историческим опытом для создания революционных военных технологий, но без конкретных доказательств невозможно утверждать, что такое оружие существует в буквальном смысле.

Также ранее Телеграф писал, что искусственный интеллект назвал шесть причин, которые могут заставить Трампа отменить пошлины.