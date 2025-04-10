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Тайное оружие Трампа – реальность или блеф: что об этом говорит искусственный интеллект

Автор
Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
Дональд Трамп и тайное оружие США – визуализация искусственного интеллекта Новость обновлена 10 апреля 2025, 11:02
Дональд Трамп и тайное оружие США – визуализация искусственного интеллекта. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Нейросеть оценила, какие шансы того, что США действительно владеют неизвестным миром сверхмощным оружием, как говорит Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление о том, что Соединенные Штаты располагают неизвестным миром сверхмощным оружием. "США владеют таким оружием, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Оно самое мощное в мире", — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналиста о возможной эскалации отношений с Китаем из-за введения новых тарифов.

Президент США добавил: "О базовой эскалации, как вы сказали. Нет, президент Си знает, что нужно делать. Он очень умный человек. Он любит свою страну. Я знаю это наверняка. Я его очень хорошо знаю. И думаю, он захочет заключить соглашение". "Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, что он думает об этом — имеют ли эти заявления смысл или просто хвастовство.

Анализ нейросети Grok показывает, что такие слова Трампа можно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, США действительно мировой лидер в разработке передовых военных технологий, значительная часть которых остается засекреченной. Речь идет о возможных новых разработках в ядерной сфере, гиперзвуковом оружии, космических или кибернетических системах или даже экзотических технологиях, таких как оружие направленной энергии.

Как президент Трамп имеет доступ к совершенно тайной информации, так что теоретически мог знать о разработках, которые до сих пор не стали известны широким массам. США традиционно не раскрывают детали своих современных военных проектов, чтобы сохранить стратегическое преимущество.

С другой стороны, Трамп известен своей склонностью к гиперболизации и громким заявлениям. Его слова могут быть не столько о конкретном оружии, сколько об общей мощи американской военной машины или даже о собственном видении американской исключительности. Таким образом это может быть политическим маневром — напоминанием, что США остаются супердержавой.

ИИ напоминает, что подобные заявления Трамп делал еще во время своего первого президентского срока. Например, в 2020 году он уже упоминал о "невероятных системах", о которых "никто не знает".

Скорее всего, по мнению нейросети, Трамп объединяет реальные факты с риторическими преувеличениями. США действительно обладают ресурсами и историческим опытом для создания революционных военных технологий, но без конкретных доказательств невозможно утверждать, что такое оружие существует в буквальном смысле.

Также ранее Телеграф писал, что искусственный интеллект назвал шесть причин, которые могут заставить Трампа отменить пошлины.

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#США #Оружие #Искусственный интеллект #Дональд Трамп