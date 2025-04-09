Сейчас эта работа является мечтой миллионов, а в СССР была позорной и унизительной

"Телеграф" рассказывает, что это за работа

Жизнь в СССР славилась не только странными привычками, но и существовали профессии, которые считались в то время не только непрестижными, но и позорными. Часто люди, выбиравшие предпринимательскую деятельность, сталкивались с осуждением общества.

"Телеграф" расскажет, почему в СССР иметь собственное дело считалось почти преступлением, а в 21 веке — мечта миллионов.

В СССР люди, которые пытались заниматься частной торговлей даже на минимальном уровне подвергались общественному осуждению, а также уголовному преследованию. Таких людей называли "спекулянтами" и активно высмеивали в средствах массовой информации.

Также в Советском Союзе государство диктовало, кем должен быть человек, что делать и как жить. Поэтому населению было трудно отойти от стандартов, люди были напуганы и потому, что власть могла ввести против предпринимательской деятельности суровые наказания.

Известно, что продавцы на черном рынке, те, кто устраивал обмен валют или перепродавал дефицитные товары, обычно скрывались от органов контроля и соседей во избежание осуждения и наказаний.

По состоянию на сегодняшний день отношение к бизнесу изменилось до неузнаваемости. То, что раньше считали позорным и непрестижным, сейчас мечта миллионов. Ведь иметь свое дело, бизнес это олицетворение свободы, а также шанс воплотить свои идеи и таланты, чего скажешь о предпринимательской деятельности во времена СССР, когда нужно было "работать на систему".

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему продавщицы в СССР смотрели на всех волком.