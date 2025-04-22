Casino.ua объявил о начале партнерства с Mancala Gaming

Оператор онлайн-казино Casino.ua объявил о начале партнерства с провайдером слотов Mancala Gaming.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании. Сотрудничество предполагает интеграцию портфолио Mancala в платформу.

Mancala Gaming — разработчик с широким ассортиментом слотов на различные темы и с разными математическими моделями. Программное обеспечение компании сочетает проверенные механики с инновационными бонусными инструментами.

"Мы рады приветствовать Mancala в клубе Casino.ua. Вместе мы сможем предложить украинским пользователям непревзойденный опыт", — отметил директор Casino.ua Александр Бабенко.

В Mancala также положительно оценили начало сотрудничества. Коммерческий директор компании Эмилиано Санчес отметил: "Мы очень рады начать сотрудничество с Casino.ua — сильной локальной платформой, которая быстро растет и делает акцент на качество. Украина — перспективный рынок, и мы рады работать с таким надежным партнером. Мы верим, что это только начало долгосрочного сотрудничества, построенного на доверии и совместном развитии"

Напомним, ранее Casino.ua объявила о партнерстве с международными провайдерами контента, среди которых Vibra Gaming, Galaxsys и SPRIBE.