"Развели" иностранцев на миллионы гривен: полиция задержала группу мошенников (фото, видео)

Задержание проводили в сотрудничестве с латвийской полицией

Мошенники из Украины выманивали деньги у иностранцев, предлагая им вложить криптовалюту в фейковые брокерские компании. Так им удалось выманить у граждан Латвии более 6 миллионов гривен.

Об этом проинформировала пресс-служба Нацполиции. Отмечается, что злоумышленники развернули свою деятельность еще в 2022 году.

"Злоумышленники действовали с 2022 года, организовав мошенническую схему под видом инвестиций в криптовалюту. Для этого они создали фальшивые брокерские платформы, визуально напоминавшие легальные трейдинговые сайты. Работу с потенциальными жертвами организовали через разветвленную сеть колл-центров на территории Украины", — говорится в сообщении.

Свои "сервисы" они рекламировали через социальные сети, а "клиентов" склоняли к установке специального программного обеспечения, которое давало им доступ к финансовым данным жертв и к их устройствам. После похищения средств, мошенники выводили их через ФЛП как оплату за услуги в сфере компьютерного программирования.

Полицейские вместе с иностранными коллегами задокументировали факты совершения преступлений, после чего провели серию из около 30 обысков на территории нескольких украинских областей и провели задержания фигурантов дела.

Организатору схемы объявили о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество). Он теперь может отправиться за решетку на срок до 12 лет. Информация об остальных причастных лицах выясняется.

Ранее "Телеграф" писал, что полиция в Польше разоблачила группу мошенников, которые под видом банковских работников выманили у пенсионерки деньги. Молодых злоумышленников – граждан Украины задержали в Варшаве.